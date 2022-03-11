Чи зможуть росіяни скинути диктатора?

Навальний закликає росіян на великий протест 13 березня

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«Самые важные люди» – дурацкое выражение. Ну как их определить? Все важные и невозможно учесть и взвесить все факторы, определяющие важность людей.

В мирное время.

А сейчас, я думаю, можно сказать, что самые важные люди на планете – те, кто в Москве, Петербурге и других городах выходили и снова пойдут на антивоенные митинги.

Безумного маньяка Путина быстрее всего остановит сейчас народ России, если выступит против войны.

И это тяжелый марафон. Борьба на истощение. Со страхом и арестами.

Но это точно не бесполезная борьба. Не символический жест отчаяния.

Посмотрите даже официальную, придворную социологию. Они говорят, 71% за войну, 29% против. Даже если мы поверим в это, получается, что на старте антивоенное движение поддерживает каждый третий. И это до того, как война ударила и по нам – санкциями и экономической катастрофой. До главного ужаса войны – гробов с сыновьями, возвращающихся к матерям.

Говорю вам как телезритель. Даже официальную цифру потерь армии РФ – 498 человек – по телевизору не назвали НИ РАЗУ.

Картина происходящего, рисуемая путинской пропагандой: погибших почти нет с обеих сторон, украинская армия разбежалась, разрушений почти нет, кое-где засели “банды нацистов”, но их скоро уничтожат. Украинцы встречают русские танки цветами.

Жить такой картине мира – даже в головах самых тупых и упертых – осталось недолго.

Все: от цен в магазинах до рыдающей соседки, чей родственник сгинул ни за что, пытаясь убить невинного, – будет напоминать о том, что идет бессмысленная бойня.

Что спятивший дед Путин сейчас убьет десятки тысяч, разрушит Украину и разорит Россию.

И в этот момент каждый прозревший должен понять: я не один так думаю. Против войны с самого начала было 29%, а сейчас большинство. Мне есть к кому присоединиться. Я тоже выйду на улицу против войны. Я заставлю Путина прекратить ее.

Поэтому мы с вами не имеем права прекратить этот изнурительный марафон. И нужно выходить на антивоенные митинги каждые выходные, даже если кажется, что все либо уехали, либо испугались. Даже если вы один на один, вы – тот, к которому можно присоединиться. Вы основа движения против войны и смерти. Вы – самый важный человек на планете.

13 марта, 14.00, главная площадь вашего города.

Джерело: блог Олексія Навального

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