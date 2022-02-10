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    Думки вголос

    В Росії крім Навального є ті, хто готовий говорити правду

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

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    Навальний вже більше року сидить у російській в'язниці - В Росії крім Навального є ті, хто готовий говорити правду
    Навальний вже більше року сидить у російській в'язниці
    фото з відкритих джерел

    Путінський режим не зможе всім заткнути рота

    Мовою оригіналу

    Слово правды имеет огромную силу.

    И вот вам прекрасный пример.

    Вот я обычный зэк сейчас. Никакой власти у меня нет. И партии нет. И в выборах участвовать запрещено. И к фамилии моей теперь положено приписывать «экстремист».

    И, наверное, в Кремле считают, что так они меня – и нас всех – победили. Поздравляют друг друга.

    А теперь посмотрите, как они будут «судить» меня по очередному сфабрикованному делу. Прямо здесь, в тюрьме. Такого вообще никогда не было, и я уже просто коллекционер самых удивительных путинских судов.

    Суд – московский, Лефортовский.

    Все – судья, секретарь, прокуроры, адвокаты, следователи, свидетели – в Москве. И все они должны приехать сюда ко мне, в тюрьму, для «выездного заседания».

    Разгадка проста – слово правды. Банда воров и лжецов во главе с Путиным боится его, как вампиры солнечного света. Они знают, что у меня сейчас нет ничего, кроме слова правды, зато уж его-то я использовать не побоюсь, пусть хоть десять сроков на меня повесят.

    Поэтому судить меня хотят там, где надо дважды догола раздеться, чтобы просто с адвокатами ЧЕРЕЗ СТЕКЛО поговорить. То есть прямо в зоне.

    Типа говори, что хочешь, тебя, кроме служебной собаки, никто не услышит.

    Отдельно стоит оценить судебное постановление о назначении заседания. Нет ни малейших объяснений, почему суд пройдет прямо в тюрьме, зато дважды сказано, что это ОТКРЫТОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Образцовое и даже, я бы сказал, фирменное лицемерие. Типа а что? Мы судим Навального в открытом процессе. Правда, на территории тюрьмы, но это нюансы, зато мы обещаем, что все, кто сумеет попасть в зал – ну, телепортация там, или прыгнет с парашютом и не будет застрелен, – смогут поприсутствовать.

    Врать не буду – происходящее бесит: ну как можно так открыто и демонстративно плевать на закон? Но и – тоже скажу честно – испытываю огромное удовлетворение от того, как наш бункерно-дворцовый дедушка-взяточник боится того, что я говорю на процессах. Вроде уж ничего такого особенного, а их в Кремле аж корежит. И он визжит на совещаниях: чтоб ни одна живая душа не услышала!

    Вы знаете, я думаю, ничего у них не выйдет. Весь их расчет на то, чтоб не услышали меня. Но ведь есть и вы. Далеко не вся Россия испугалась, забилась под корягу и трепещет, готовая смириться с нищетой и деградацией. Честных людей, вооруженных, как и я, словом правды, много. Миллионы.

    Поддержите. Пусть каждый день этого закрытого «открытого суда» в тюрьме станет днем, когда вы распространяете то, от чего дед сходит с ума, что требует запретить. От информации о самом процессе до расследований ФБК (и не только). Пусть за эти несколько дней гораздо больше людей узнает о дворцах и яхтах этих скромняг. О любовницах и вторых семьях этих консервативных православных. О зарубежной недвижимости патриотов «Единой России».

    Всех не заткнут и не запугают. В России, и кроме меня, много тех, кто продолжит говорить правду.

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    Джерело: блог Олексія Навального

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія суд Путін Олексій Навальний
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    В Росії крім Навального є ті, хто готовий говорити правду