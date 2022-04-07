Що телевізор розказав росіянам про трагедію в Бучі

Кремлівська пропаганда перейшла всі можливі межі

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Как это видит зритель российского ТВ. А я именно такой.

О чудовищных событиях в Буче я узнал вчера утром из новости о том, что Россия созывает Совбез ООН в связи с резней, которую украинские нацисты устроили в Буче.

Вечером телеведущий Первого канала все объяснил. И я бы не поверил, если бы не видел этого своими глазами и не слышал ушами:

«Провокация в Буче готовилась НАТО давно и на высшем уровне. Подтверждается это и тем, что незадолго президент Байден назвал Путина «мясником». Послушайте, как созвучны английское butcher и название города «Буча». Так западную аудиторию на подсознательном уровне готовили к этой провокации».

Говорю вам, вы не представляете чудовищность лжи на федеральных каналах. И, к сожалению, ее убедительности для тех, кто не имеет доступа к альтернативной информации

Я все это к тому, что путинская пропаганда давно перестала быть инструментом. Они – настоящие разжигатели войны и стали самостоятельной партией. Бесконечно визжащие ведущие и их «эксперты» взвинчивают себя и в своей агрессивности давно уже превзошли военных.

Они требуют войны до победного конца, штурма Киева, бомбежек Львова. Их и ядерная война на страшит. Они в прямом эфире размазывают и уничтожают своих же путинцев, если они только намекают на то, что мирные переговоры – это хорошо.

Это такой омерзительный уроборос. Политика – пропагандистский змей, кусающий себя за хвост.

Пропагандисты создают такое общественное мнение, которое уже не просто позволяет Путину совершать военные преступления, а требует их от него

К разжигателям войны надо относиться как к военным преступникам. От главных редакторов до ведущих ток-шоу и новостных редакторов – все это «Радио тысячи холмов» надо сейчас отправить под санкции и когда-нибудь судить.

Ну и хочу напомнить, что Национальная Медиа Группа, владеющая львиной долей этого аппарата лжи, без сомнения, принадлежит Путину лично, в частности поэтому даже формально возглавляется любовницей Путина Алиной Кабаевой (см. наше расследование «Дворец для Путина»).

Необходимо принять самые решительные меры к тому, чтобы затруднить работу этих наследников Геббельса. От полного запрета на поставку и обслуживания оборудования до поиска их активов на западе (они есть, не сомневайтесь) и визовых «черных списков».

Чудовищные зверства в Буче, Ирпене и других городах Украины совершали не только те, кто вязал мирным людям руки за спиной, не только те, кто стрелял им в затылок, но и те, кто стоял рядом и шептал: «Стреляй же, стреляй, мы так классно обыграем это в вечернем телешоу».

Джерело: блог Олексія Навального

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