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    Думки вголос

    Порядні люди в Росії можуть бути тільки терористами

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

    •  glavcom.ua
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    Навальний не здивований останніми подіями навколо своєї справи - Порядні люди в Росії можуть бути тільки терористами
    Навальний не здивований останніми подіями навколо своєї справи
    фото з відкритих джерел

    Коли система гнила наскрізь, немає чому дивуватись

    Мовою оригіналу

    Сообщили новость: теперь я совсем-совсем террорист. То есть со вчерашнего дня официально внесен в список террористов.

    Вообще ни капли не удивили.

    Знаете почему?

    Потому что удивлялся я вчера и позавчера, когда читал новости о том, что какие-то подручные губернатора Кадырова (человека, вообще-то по должности гражданского, чьи полномочия исключают возможность командовать какими-то людьми в погонах и тем более кого-то арестовывать) похитили в Нижнем Новгороде жену федерального судьи и волочили ее, босую, по снегу, пока ее муж безуспешно звонил в ФСБ, крича: «Тут человека похищают».

    А сам Кадыров после этого еще и какие-то посты писал со словами: «Вся эта семья будет либо в тюрьме, либо под землей».

    И читал я это все, приговаривая: «Блин, да не может такого быть», в том числе потому, что вот прямо сейчас передают в суд уголовное дело против меня за то, что я сказал судье фразу: «Вы полностью извратили уголовное право». Только сказал, никого не похищал, по снегу не волочил. Но – уголовное дело. Потому что террорист. По глазам же видно. И по голосу слышно. Значит, надо в список внести.

    Путин со своим дворцом за сто миллиардов рублей – честный, скромный чиновник. Его пресс-секретарь с часами на запястье за 37 миллионов рублей – правдивый и достойный соратник. Те, кто в Чечне уже совсем открыто похищают, пытают и убивают людей, – обычные госслужащие с окладом согласно тарифной сетке.

    Кем же я могу быть в этой системе? Только террористом. Чему тут удивляться?

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    Джерело: блог Олексія Навального

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    Теги: Росія суд ФСБ путінський режим тероризм
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    Порядні люди в Росії можуть бути тільки терористами