Трагедія в аеропорту «Шереметьєво»: є складні питання, які влада Росії чути не хоче

Олексій Навальний Російський опозиційний політик

Олексій Навальний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суперджет були нав'язані «Аерофлоту» державою. Компанія ніколи не стала б купувати їх в умовах ринку і реальної конкуренції

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В аэропорту «Шереметьево» произошла ужасная трагедия. 41 человек погиб. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших.

В причинах произошедшего должна разобраться государственная комиссия и я надеюсь, что её работа (и результаты этой работы) будет открытой.

Однако, уже сейчас ясно, что обвинять в произошедшем пассажиров (хватали багаж, паниковали) — безнравственно. Вы видели кадры из салона? Кто может быть уверен в своей хладнокровности, когда видишь в иллюминатор бушующее пламя?

Думаю, что сейчас уместно сказать пару слов и про самолет «Сухой Суперджет».

Скажу только то, что знаю как человек, в течение года входивший в совет директоров компании «Аэрофлот».

1. Суперджеты были навязаны «Аэрофлоту» государством. Компания никогда не стала покупать их в условиях рынка и реальной конкуренции.

2. Это очень недоработанный и «сырой» самолёт. Власти было важно доказать: вот смотрите, мы при Путине смогли самолёт сделать. На проект были потрачены колоссальные деньги. Значительное количество из них — разворовано.

3. «Суперджеты» из-за постоянных поломок, отсутствия запчастей постоянно простаивали и генерировали «Аэрофлоту» только убытки.

4. Статистика неисправностей «Суперджета» скрывалась от широкой публики. Даже члены совета директоров получали такой листочек на заседание, а потом его сразу забирали.

Понятно, что никто прямо не объяснял это политическими причинами, но было ясно: статистика скрывается из соображений престижа. Новый российский путинский самолёт не должен быть плохим.

Уточню: ничего особо злодейского не было. Не скрывались серьезные инциденты и тд. Коммерческая тайна и всё. Раскроем статистику — «Суперджеты» будут плохо продаваться.

Как мы знаем сейчас, эта тактика не сработала. Все иностранцы от «Суперджетов» отказались всё равно.

Но если бы вся статистика неисправностей была бы раскрыта полностью, то мы бы все раньше знали: «Суперджет» — недоработанный самолёт, который не может быть в полноценной коммерческой эксплуатации.

Но, сами понимаете, такой разговор сразу бы перешёл к логичным вопросам:

— чего же тогда Путин надувал щёки, если за 20 лет его власти мы не в состоянии и самолёта сделать;

— кто же растащил те огромные, колоссальные деньги, выделенные на разработку, производство и спонсирование эксплуатации «Суперджета».

Вопросы, которые наша власть слышать не хочет.

Я считаю, что сейчас все полёты «Суперджетов» должны быть полностью прекращены до конца работы госкомиссии, которая расскажет о причинах трагедии.

Может это самолёт. Может человеческий фактор. Но мы не можем сейчас говорить людям: «занимайте места в «Суперджете» когда они пять минут назад видели кадры пылающего самолёта и прочитали в интернете про шасси, пробившие топливный бак и тд.

Но если же наша власть продолжает упорствовать и заставлять (именно заставлять, на многие рейсы ведь других вариантов нет) летать людей на «Суперджетах», то должна произойти одна простая вещь.

Президент Путин должен выступить и сказать:

— «Суперджет» моё детище, достижение моей власти, я в него верю и поэтому я и и Медведев с этого дня летаем (на соответствующие расстояния) только «Суперджетами».

Джерело: Эхо Москвы

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