РФ готова запропонувати Туреччині свій винищувач п’ятого покоління Cу-57



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Мова йде про можливість продажу Анкарі російського винищувача Су-57

Раніше в РФ говорили про можливість постачання свого винищувача п’ятого покоління до КНР

Сергій Чемезов, який очолює російську державну корпорацію Ростех, заявив, що РФ готова співпрацювати із Туреччиною з питань винищувача п’ятого покоління. Мова в тому числі іде і про можливість продажу Анкарі російського винищувача Су-57, пише ресурс Defense News.

Раніше в квітні турецькі урядовці заявляли, що вони не можуть залишити американську програму створення винищувача п’ятого покоління без того, щоб знайти гідну заміну F-35. Саме тоді Анкара вперше заговорила про можливість співпраці із РФ з цього питання.

Зі свого боку росіяни на початку року заявили вперше про можливість постачання винищувача Су-57 до КНР.

Раніше повідомлялося, що у Швейцарії відбудуться пробні польоти п’яти типів літаків, які Берн розглядає як можливі варіанти оновлення свого парку винищувальної авіації.