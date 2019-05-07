  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    РФ готова запропонувати Туреччині свій винищувач п’ятого покоління Cу-57

    • Розсилка
    <p>Мова йде про можливість продажу Анкарі російського винищувача Су-57</p> - РФ готова запропонувати Туреччині свій винищувач п’ятого покоління Cу-57

    Мова йде про можливість продажу Анкарі російського винищувача Су-57

    Раніше в РФ говорили про можливість постачання свого винищувача п’ятого покоління до КНР

    Сергій Чемезов, який очолює російську державну корпорацію Ростех, заявив, що РФ готова співпрацювати із Туреччиною з питань винищувача п’ятого покоління. Мова в тому числі іде і про можливість продажу Анкарі російського винищувача Су-57, пише ресурс Defense News.

    Раніше в квітні турецькі урядовці заявляли, що вони не можуть залишити американську програму створення винищувача п’ятого покоління без того, щоб знайти гідну заміну F-35. Саме тоді Анкара вперше заговорила про можливість співпраці із РФ з цього питання.

    Зі свого боку росіяни на початку року заявили вперше про можливість постачання винищувача Су-57 до КНР.

    Раніше повідомлялося, що у Швейцарії відбудуться пробні польоти п’яти типів літаків, які Берн розглядає як можливі варіанти оновлення свого парку винищувальної авіації.

    Читайте також
    Туреччина Росія літак військові озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ