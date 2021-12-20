  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Анатолій Матвійчук
рус
    Думки вголос

    Чи треба відновити Комітет по моралі?

    Як виховати моральне суспільство, не порушуючи нічиїх свобод? - Чи треба відновити Комітет по моралі?
    Як виховати моральне суспільство, не порушуючи нічиїх свобод?
    ілюстрація з відкритих джерел

    Ми живемо в аморальній країні

    В аморальній країні з аморальними людьми і з аморальними принципами діють всюди і аморальні технології та прийоми. Вони, на жаль, прийшли і в українську журналістику та рекламістику. Все частіше використовуються «брудні» прийоми, які неприйнятні в середовищі нормальних – вихованих і освічених людей. Які ображають, шокують, викликають відразу. Як професійний журналіст за освітою, який глибоко аналізує і вивчає ці процеси, не можу не відреагувати.

    Один із таких принципів – слоган «Яжебать». Такий рекламний трюк прийшов у голову комусь із піарщиків нового українського серіалу. Зрозуміло, що тільки той, хто не вміє читати не зверне увагу на цей конструкт, який містить у собі ненормативну лексику.

    Ясно, що результат – привернення уваги – досягнуто, але якою ціною!? Я, приміром не дивитимусь цей серіал із принципу – мені достатньо цього рекламного лайна – запашок від нього екстраполюватиметься на роботу всієї творчої групи серіалу і викликатиме непотрібні асоціації, гадаю, не тільки у мене (це ж треба так спаскудити святе слово батько!).

    У цьому ж ганебному ряду – постійне використання «брудного» привернення уваги до інтернет-публікацій шляхом пересмикування візуально-смислових месседжів. Я вже вдруге стикаюся з тим, що під моїми публікаціями про відхід в інший світ когось із моїх знайомих чи колег ставлять саме мою світлину із двозначним лідом (підзаголовком!)

    А потім десятки людей дзвонять на мій телефон, обержно питаючи, як мої справи. Та все добре, друзі. А не діждуться, недописаки!

    Пропоную терміново відновити Комітет по моралі в нашій країні – я готовий очолити його і набрати до його складу достойних і розумних людей.

    Читайте також:

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці технології серіал журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Юрій Романенко
    Юрій Романенко

    Політтехнолог

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи треба відновити Комітет по моралі?