Чи треба відновити Комітет по моралі?

Ми живемо в аморальній країні

В аморальній країні з аморальними людьми і з аморальними принципами діють всюди і аморальні технології та прийоми. Вони, на жаль, прийшли і в українську журналістику та рекламістику. Все частіше використовуються «брудні» прийоми, які неприйнятні в середовищі нормальних – вихованих і освічених людей. Які ображають, шокують, викликають відразу. Як професійний журналіст за освітою, який глибоко аналізує і вивчає ці процеси, не можу не відреагувати.

Один із таких принципів – слоган «Яжебать». Такий рекламний трюк прийшов у голову комусь із піарщиків нового українського серіалу. Зрозуміло, що тільки той, хто не вміє читати не зверне увагу на цей конструкт, який містить у собі ненормативну лексику.

Ясно, що результат – привернення уваги – досягнуто, але якою ціною!? Я, приміром не дивитимусь цей серіал із принципу – мені достатньо цього рекламного лайна – запашок від нього екстраполюватиметься на роботу всієї творчої групи серіалу і викликатиме непотрібні асоціації, гадаю, не тільки у мене (це ж треба так спаскудити святе слово батько!).

У цьому ж ганебному ряду – постійне використання «брудного» привернення уваги до інтернет-публікацій шляхом пересмикування візуально-смислових месседжів. Я вже вдруге стикаюся з тим, що під моїми публікаціями про відхід в інший світ когось із моїх знайомих чи колег ставлять саме мою світлину із двозначним лідом (підзаголовком!)

А потім десятки людей дзвонять на мій телефон, обержно питаючи, як мої справи. Та все добре, друзі. А не діждуться, недописаки!

Пропоную терміново відновити Комітет по моралі в нашій країні – я готовий очолити його і набрати до його складу достойних і розумних людей.

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Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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