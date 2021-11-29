У Львові блогери влаштували гучну вечірку в День пам’яті жертв Голодомору (фото)

Іменинника та його гостей вже засипали негативними коментарями

У мережі розкритикували блогерів за цинізм

У День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів

Вечірка відбулася з еротичною тематикою Show bar. Розважав гостей відомий ведучий Володимир Остапчук. Святкування супроводжувалися еротичними танцями шоу-балету, відвертими конкурсами та пишним застіллям. І усе це у день, коли всією Україною вшановували пам’ять жертв Голодоморів.

На вечірку Олександра Заліска прийшли й відомі українські блогери, аудиторія яких теж складає не менше мільйона підписників.

У мережі розкритикували блогерів за цинізм та збочення. Навіть після критики та негативних коментарів блогери продовжують публікувати сторіз з вечірки, хизуючись святкуванням і його масштабом.

«Один зі змістів мого життя – це туса. Я радий, що ви прийшли на тусу. Мою тусу. І я сподіваюся, що вона справді буде грандіозною», – заявив Заліско.

Серед гостей, які активно ділилися відео в інстаграмі, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких й «мільйонники»:

Наталі Литвин (1 млн підписників);

Таня Самбурська (1,5 млн підписників);

Валерія Юрченко (1,3 млн підписників);

Саша Бо (1,9 млн підписників).

Після вечірки ведучий Володимир Остапчук опублікував у сторіз фотографію святкового столу, яку підписав: «Голодна блогерська туса».

Іменинника та його гостей вже засипали негативними коментарями. Користувачі мережі обурені цинізмом і збоченням, які влаштували «лідери думок». Зокрема, журналіст «Лівого берега» Олександр Рудоманов риторично поцікавився у компаній, продукцію яких рекламують ці блогери, чи продовжать вони співпрацю з ними після такої гулянки у день, коли країна згадує померлих від голоду. «Як показав приклад Ді Робенс, вони розуміють лише мотивацію грошей, а не слів. Немає контрактів на рекламу – немає грошей.

У коментарі накидав трохи компаній, які співпрацюють з «блогерами». Цікава їхня думка. Спитайте і ви у них в коментарях», – написав журналіст.

Реакція мережі під дописом Наталі Литвин:

«Жах! Як у День пам'яті жертв Голодомору можна влаштовувати таке «дійство», а вам підтримувати таку ініціативу? Невже абсолютно нема людських цінностей? День народження можна святкувати в будь-який інший день!»

«Сьогодні вшановують мільйони зморених голодом українців. Ви не знали? Тоді інфлюенсери якісь неправильні цінності несуть в маси».

«Якби день народження був у будні, то не було б сумнівів, чи переносити. Тут мовиться про питання виховання та системи цінностей. Їх немає. І не транслюються на мільйонну аудиторію».

«Святкувати в інший день і не в такий збочений спосіб».

«Наталі Литвин, але якби Юля Верба пішла на день народження в цей день, її б за*рали всі блогери».

«Йолопи, клоуни. Як не соромно? В такий день… Мораль і принципи відсутні».

До слова, американський історик Норман Наймарк вважає, що Голодомор має бути визнаним геноцидом.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

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