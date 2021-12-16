Половина українців хоче в НАТО. Цього замало

Перш ніж вимагати гарантій від США, треба самим якось ворушитись

52,7% українців вважають, що Україна має стати членом НАТО (у 2020-му було 48,4%) – щорічне дослідження «Дипломатія-2022. Зовнішньополітичні очікування українського суспільства» Центру «Нова Європа» за листопад 2021. Головне очікування українців від Вашингтона – надання Україні безпекових гарантій (28,4%).

І з настільки скромною – ледь-ледь більшою за половину – підтримкою пронатівського вектору в суспільстві ми ще чогось від Альянсу вимагаємо? Ставимо якісь умови Вашингтону?

Як я неодноразово казав: перспективи щодо НАТО стануть реальними, коли підтримка такого курсу становитиме мінімум 75%. І над цим зобов'язана працювати влада, просто так, саме по собі, ставлення не зміниться.

28,4% тих, хто розраховує на безпекові гарантії США, – додатковий аргумент на користь нашої любові до халяви, до отримання чогось з мінімумом зусиль. Адже перш ніж вимагати гарантій від Америки у війні з Росією, варто було би і самим якось ворушитись. Не в сенсі збільшення порожньої риторики «за мир», а в сенсі значного збільшення видатків на оборону, тотальної мобілізації суспільства, якісної зміни безпекової і оборонної концепції на більш ефективну і реалістичну.

Зроби все, що можеш, сам – а тоді вимагай, щоб інші щось робили для тебе. Так робив Ізраїль – котрий був в значно гіршій ситуації порівняно з Україною, але нічого, впорався. Саме завдяки повній мобілізації суспільства – на перемогу і на збереження держави працювали всі, незалежно від статі, віку, освіти і стану здоров'я.

Бо суб'єктність треба заробляти. Її не видають за умовчанням.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.