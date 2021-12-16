Влада контролюватиме інтернет. В Україні з’явиться новий регулятор

В Україні з'явиться новий регулятор для інтернету та мобільного зв’язку

Новий закон передбачає трансформацію НКРЗІ у Нацкомзв’язку

Верховна Рада на засіданні 16 грудня ухвалила у другому читанні законопроєкт №6055 про новий телеком-регулятор.

Законопроєкт підтримали 296 народних депутатів за необхідних 226 голосів. Новий регулятор працюватиме замість Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Зазначається, що у підсумковому документі було забезпечено ефективний механізм трансформації НКРЗІ у Нацкомзв'язку. Так, з дня набрання чинності законом про Нацкомзв'язок, НКРЗІ автоматично трансформується у Нацкомзв'язку.

При цьому особи, які перебувають на посадах голови та членів НКРЗІ на день набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності законом.

Серед обов'язків регулятора:

визначати населені пункти без Інтернету, мобільного зв'язку та забезпечувати надання таких послуг;

здійснювати державний контроль за діяльністю операторів/провайдерів та постачальників поштових послуг;

здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, а також позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;

моніторити якість електронних комунікаційних послуг

Відповідно до тексту документа, до складу Нацкомзв'язку обиратимуть через відкритий конкурс.

Організацію та проведення конкурсу проводить конкурсна комісія. При цьому склад Комісії, а також порядок та умови проведення конкурсу затверджує Кабмін. Член регуляторного органу призначається на посаду розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Термін повноважень членів Національного зв'язку становить шість років. Одна й та сама особа не може бути членом Нацкомзв'язку понад два терміни поспіль.

Фінансуватимуть роботу Нацкомзв'язку та його апарату з держбюджету.

Раніше також уряд встановив норми для мобільного інтернету. Відтепер швидкість завантаження файлів для користувача має бути не нижче 2 мегабіт на секунду. А відправлення інформації має відбуватися на швидкості не нижче 0,5 мегабіт на секунду.

Детальніше про це – за посиланням.

У першому читанні законопроєкт про телеком-регулятор Рада ухвалила ще у жовтні цього року. Тоді у Мінцифри заявили, що документ потрібно доопрацювати.

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