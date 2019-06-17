Хто панує в нашому інформпросторі?

Інформаційна війна по всіх фронтах

Інформаційна окупація українського медіапростору яскраво виражається в тому, які пісні ретранслюють наші провідні телеканали, зокрема музичні.

У жодному разі ви не почуєте в ефірі пісень, де є слово Україна, де присутній дух патріотизму. Ви не почуєте пісень про матерів, батьків, дітей, про проблеми еміграції, війни на Сході, про соціальні чи моральні проблеми суспільства. Але ж пісня - дзеркало Душі народу!...

Зате там до біса всілякого трешу, в основному російськомовного, а те, що ніби то україномовне, за мізерним виключенням настільки вихолощене, пастеризоване і спотворене змістовно, інтонаційно і фонетично, що одразу не збагнеш, про що і якою мовою співають...

Але варто відвідати будь-який пісенний конкурс України - і ви почуєте безліч цікавих пісенних шедеврів, створених в традиції і стилістиці української пісенної культури.

Хай буде і треш - я не проти. Демократія все ж таки. Але цей треш усюди, а українська пісня в глибокому підпіллі. Де ж рівні можливості? Де істино українська культура, а не квазікультура?

Спитайте себе - хто панує в нашому інформаційному просторі? І пошукайте відповіді...

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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