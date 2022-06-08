Європа поки не зацікавлена в цілковитій поразці Путіна

На Заходу стає все менше яскравих політиків

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Вопросы жизни и смерти не должны рассматриваться в том же режиме, что и вопросы регулирования сортов сыра. Идёт война, и на войне гибнут люди, гибнут солдаты, которые защищают и Украину, и Европу, гибнут мирные жители. На этом фоне очень позорно выглядят бесконечные бюрократические проволочки в поставках вооружения Украине. Германия замедляет процесс передачи танков, во Франции и Италии пытаются найти какой-то компромисс с Путиным. К сожалению, даже в Америке мы видим ситуацию, когда Байден не хочет отправлять в Украину самые современные ракеты, потому что, не дай бог, они полетят далеко.

Темпы развития ситуации явно опережают способность западных политиков реагировать. А кроме того, совершенно очевидно, что они испытывают страх перед победой Украины. Они панически боятся нового мира, в котором не будет Путина, империя рухнет, а Украина станет моральным победителем.

Большая война всегда заканчивается идеологическим триумфом победителей. Вторая мировая фактически закончилась победой американцев, украинская победа станет провозвестником нового мира. Все эти старые бюрократизированные структуры, вроде ООН и ЕС, должны будут сильно реформироваться, чтобы выжить. На уровне подсознания это пугает чиновников, которые в новом мире представлять себя не хотят. Они и держатся только на том, что вокруг одна серость. Макрона в этот раз избрали президентом не потому, что его любят, а потому что Ле Пен еще хуже. Байдена выбирали ровно по тому же принципу. В Германии все устали от Меркель и ее партии, поэтому проголосовали за Шольца.

На Западе перестали выбирать ярких политиков. Выбирают меньшее из зол. Выбирают серых менеджеров, которые панически боятся свежего воздуха, панически боятся нового и поэтому стараются затормозить неизбежные процессы. Конечно, они не хотят победы Путина, поскольку это будет означать, что скоро путинские войска будут стоять на границе с Польшей, но и краха путинской системы они панически боятся. Они понимают, что, как только Украина перейдет в наступление, начнется новая эра, в которой им, серым менеджерам, может не найтись места.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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