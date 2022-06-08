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    Політика

    Овсяннікова почала хвалити Кремль

    Марина Овсяннікова заявила, що російське керівництво, на відміну від українського, мислить стратегічно - Овсяннікова почала хвалити Кремль
    Марина Овсяннікова заявила, що російське керівництво, на відміну від українського, мислить стратегічно
    фото: Facebook Овсяннікової

    Російська пропагандистка, яка хотіла дати пресконференцію у Києві, розкритикувала українську владу

    Марина Овсяннікова після відвідин України порівняла керівництво Росії та України, зробивши висновок на користь Кремля. Про це російська пропагандистка, яка виїхала з Росії до Євросоюзу, написала у коментарях до свого допису, де обіцяла повернути своє рідне українське прізвище Ткачук.

    Відповідаючи на коментар про причини її від’їзду (чому російська влада не посадила Овсяннікову, а відпустила за кордон), пропагандистка погодилася із твердженням про бажання Кремля не роздмухувати скандал навколо її імені.

    Росіянка навіть похвалила керівництво РФ, зазначивши, що «у Кремлі мислять стратегічно, на відміну від політиків у Києві».

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    Такий висновок Овсяннікова, за її словами, зробила під час перебування в Україні.

    Нагадаємо, що минулого тижня Марина Овсяннікова спровокувала скандал своєю пресконференцією в Києві, яку спочатку анонсували, а потім скасували.

    Після цього російська телепрогандистка, яка зараз працює в Німеччині, опинилася у базі «Миротворця».

    Попри скасування пресконференції, Овсяннікова приїхала до України. Зокрема, вона побувала у рідній для себе Одесі, а потім відвідала Київ.

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    Теги: росія Україна
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    Овсяннікова почала хвалити Кремль