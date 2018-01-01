Українським, польським та європейським політикам варто згадати історію
- Сьогодні, 12:09
-
Розсилка
Театр бойових дій завжди триває там де є найменший спротив
Тотальне забуття історії чи безвідповідальність за принципом «а раптом цього разу пронесе»? Польські політики забули чим закінчилася ворожнеча України і Польщі для обох країн.
Європейські політики забули чим закінчилися спроби задобрення агресора перед другою світовою.
Українські переважно не роблять висновків з внутрішньої колотнечі 1918-19 років. Тим часом в РФ всерйоз готуються до великої війни, яку Кремль прогнозує до 2023 року.
А театр бойових дій завжди триває там де є найменший спротив, в тому числі і через слабкодухість та чвари.
Читайте також: Куди ЗЕМАНили чехів?
Джерело: блог Володимира Ар'єва