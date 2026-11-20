Хоч і важкий день, але епопея з «Київстаром» варта того. Нарешті отримав відповіді на мої звернення щодо «Київстару» і російського олігарха Фрідмана, який продовжується залишатися його бенефіціаром. Надходять відповіді державних органів і нарешті відповіла сама компанія. Мої питання стосувались безпеки даних користувачів як самої компанії, так і її проєктів – Uklon, Tabletki i Helsi.

Почну з двох фраз, які варто прочитати поруч. Це стосується обміну даними.

У лютому цього року президент «Київстару» Олександр Комаров сказав в інтерв’ю NV: «Обмін персональними даними між компаніями не відбуватиметься».

А у листопаді «Київстар» письмово повідомляє мені, що в окремих спільних проєктах Uklon уже зіставляє дані користувачів різних сервісів групи. І залежно від проєкту можуть використовуватися як знеособлені, так і персональні дані. Тобто сервіси можуть визначити, що їхній клієнт – одна й та сама людина. За якими даними це визначають і хто бачить результат, компанія не пояснила.

«Київстар» каже, що користувачі дали дозвіл. Відкриймо політику приватності Uklon. Серед можливих одержувачів персональних даних там прямо названо материнську компанію «Київстар». Там же сказано, що Uklon може передавати дані без окремої згоди й повідомлення, «якщо це дозволяє закон».

Чому це важливо? Бо з огляду на те, що бенефіціаром компанії залишається російський олігарх, мене дуже непокоїть, питання особистих даних українців – цивільних і військових. А я побачив, що політика компанії щодо особистих даних є мінливою.

У відповіді на моє звернення «Київстар» запевняє, що дані пацієнтів Helsi з даними користувачів інших сервісів групи не зіставляють. Водночас рекламна агенція GlobalDigital, через яку купують рекламу для аудиторій «Київстару», у власному кейсі з охопленням 60 тисяч за місяць вказує поруч «Data від Helsi» і «Поведінкові сегменти Big Data Kyivstar».

А вже 6 листопада, через два дні після відповіді на моє звернення, інвестори запитали Комарова, як він планує пов’язати Helsi й Tabletki.ua. Він прямо сказав про «поєднання цих клієнтських даних» у межах чинних правил. Які саме дані планують поєднати і коли в пацієнта спитають згоди?

Ще одна деталь із відповіді. Після кібератаки в грудні 2023 року серед компаній, які перевіряли стан кібербезпеки«Київстару» та надавали рекомендації, оператор назвав китайських товаришів з Huawei.

Ще за пів року до атаки Єврокомісія підтримала рішення окремих країн ЄС обмежити або повністю виключити Huawei зі своїх мереж 5G через загрозу безпеці. А після кібератаки на «Київстар» та сама Huawei вже давала українському оператору поради з кіберзахисту. Зараз враження, хіба тільки китайські чайники не намагаються відправляти дані на китайські сервери. Ну з ким ще порадитися під час повномасштабної війни?

І нарешті – власники. «Київстар» надіслав мені докладну схему з відсотками, стрілками і реєстраційними номерами. Ланцюжок доходить до люксембурзької LetterOne InvestmentHoldings. А от прізвища людей, яким належить сама LetterOne, на схемі чомусь не помістилися. Хоча американським інвесторам Kyivstar Group їх називає цілком спокійно: Михайло Фрідман – близько 37,86% LetterOne, Петро Авен – 12,13%, Андрій Косогов – 47,24%.

У Мін’юсту ці прізвища теж знають. Міністерство прямо написало мені, що блокування активів Фрідмана, Авена й Косогова охоплює, цитую, «зокрема й акції ПрАТ «Київстар». Далі перелічило, що вже просить Вищий антикорупційний суд стягнути в дохід держави. Є «Альфа Страхування», є лізингові компанії, є Моршинський і Миргородський заводи мінеральних вод. Акцій «Київстару» у цьому позові немає. Міністерство посилається на високі вимоги до доказів.

Наразі підтримку «Київстару» надають американці, особливо впливові, які входять до наглядової ради Veon. Вони переконують, що впливу російських бенефіціарів на діяльність «Київстару» немає. Принаймні, офіційного. Але треба серйозніше розібратись у звʼязках менеджменту компанії з росіянами. Тут поки чітких відповідей немає.

Тож, моє питання до Мін’юсту і СБУ залишається відкритим – чи зроблено все, щоб переконатись у відсутності впливу росіян на компанію і її бізнес-проєкти, повʼязані зі збором даних? І чого бракує для процедури вилучення критично важливої власності у російських олігархів? Бо коли держава йде до суду за заводом мінеральної води, а щодо найбільшого мобільного оператора роками не може пояснити навіть своєї позиції, виникає політичне питання: чи не має інтерес Фрідмана у «Київстарі» такого впливового покровителя, що і Мін’юст, і СБУ воліють обходити цю тему?

Проте, один результат все ж таки є: Держспецзвʼязку запланувало на наступний рік перевірку «Київстару» на предмет кіберзахисту. Ну, хоть щось. Бо наразі стіна оборони навколо співвласників виглядає непробивною.