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Володимир Ар`єв Народний депутат

Російські власники Київстар: загроза даним і бездіяльність влади

glavcom.ua
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Готую депутатські звернення до «Київстару», СБУ, Держспецзв’язку, Мін’юсту та АМКУ

Ви в курсі, що на п’ятому році вторгнення російські олігархи залишаються співвласниками стратегічного українського бізнесу, який володіє нашими особистими даними? І таке санкційне стосовно опозиційних політиків та блогерів РНБО тупо в обидва ока не бачить що під носом.

А під носом російський олігарх Фрідман, а з ним і не менш російські Авєн та Косогов через компанії LetterOne та VEON зберігають близько 43,4% непрямого економічного інтересу в Kyivstar Group. Про це йдеться в розслідуванні Цензор.Нет (посилання в коментарях). Тобто, один з найбільших мобільних операторів звʼязку і інтернету досі під контролем росіян. Матрьошка численних іноземних компаній не змінює суті – прізвищ тих, кому належить ця частина вартості бізнесу. І американська біржа теж не відмиває прізвища «Фрідман» і «Авєн».

Чесно кажучи, я не думав, що проникнення російської групи «Альфа» настільки глибоке і тотальне. VEON (колишня «Вымпелком») висунула дев’ятьох із десяти директорів Kyivstar Group. Юрист LetterOne Дункан Перрі одночасно входить до рад обох компаній. Колишній керівник Alfa Group Андрій Гусєв працює у LetterOne та раді VEON. LetterOne очолює Джонатан М’юїр – колишній фінансовий директор фрідмановської ТНК-BP. А багаторічний менеджер «Вымпелком» Борис Долгушин після звільнення з посади фінансового директора Kyivstar Group залишився радником зі стратегічних проєктів. Виконавчі офіси холдингів – у Дубаї.

А тепер у мене, як члена комітету ВР з цифрової трансформації є питання до влади. Sense Bank, який належав Фрідману, націоналізували. Щодо активів IDS Ukraine Мін’юст пішов до суду. А щодо російської участі у «Київстарі»? Де підготовлений механізм стягнення відповідних активів або націоналізації? Якщо бракує закону – де запропоновані владою зміни? Прикриватися складною структурою власності і біржою – зручна позиція для всіх, крім українців.

Авєна Рада ЄС описувала як представника найближчого кола Путіна, який регулярно зустрічається з ним у Кремлі. А СБУ ще 2023 року повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні агресії: за версією слідства, він вклав близько 2 млрд рублів у російські військові заводи, його структури страхують Росгвардію. Держава зобов’язана пояснити, як вона захищає стратегічного телекомунікаційного оператора від впливу пропутінського бізнес-кола.

Хто дасть гарантії безпеки даних? Наскільки далеко може сягати доступ російських бенефіціарів до інформації про українців? Як було би у Орвела сьогодні? Big Friedman watching you?

Мобільний зв’язок не один. Uklon, Helsi, Tabletki – це дані прогеолокацію, пересування, адреси, здоров’я та ліки, які належать групі. Що більше сервісів купує група, то більше інформації про наше життя обробляють її компанії. Самі здогадайтесь, потрапляння таких даних до рук Фрідмана та Авєна – дорівнює потраплянню їх до рук ФСБ чи ні? А такі дані можуть допомогти знаходити військових, стежити за родинами, шантажувати людей і готувати атаки. Запобігти цьому – прямий обов’язок влади.

У мене питання до президента Київстару. Хто з працівників VEON, LetterOne та закордонних підрядників має доступ до персональних даних українців? Чи зіставляють інформацію користувачів різних сервісів групи? Чи передають її за кордон, кому і на яких підставах? Які механізми не дозволяють російським бенефіціарам отримувати ці відомості через менеджерів і посередників? Хто незалежно перевірив, що ці механізми працюють?

Готую депутатські звернення до «Київстару», СБУ, Держспецзв’язку, Мін’юсту та АМКУ. Відповіді в частині, яка може бути публічною, оприлюдню. Хто ухилятиметься від конкретики – також буде видно. Українці не повинні платити власною безпекою за небажання влади розбиратися з російськими власниками. Захист особистих даних під час війни – питання національної безпеки. І відповідальність за нього має конкретні посади та прізвища.

Джерело

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бізнес олігархи мобільний зв’язок Київстар війна

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