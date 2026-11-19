А скажіть, що ви шоковані, хто почув історію про українського бізнесмена Онуфрієва і його корпорацію «Шатро», який заробляв на контрактах з ворожою Роснєфтью Сєчіна? Хто не чув, коротко розповім: цей бізнесмен з України через структури на Кіпрі співпрацював з найбільш мерзотними російськими компаніями, які беруть активну участь у війні проти нас. Або прочитайте матеріал за посиланням.

Для мене ця історія – свідчить про деградацію відповідних підрозділів в СБУ, Держфінмоніторингу та всіх відповідальних за санкційну політику. Які перетворили цей механізм у політичний на кшталт безпідставних санкцій проти Петра Порошенка чи блогера Борислава Берези. А проти реальних кандидатів на справедливі обмеження – тиша і спокій. Це або провал, або корупція – вибір причин такий собі.

Коли один римський імператор обкладав податками громадські вбиральні, він сказав «Гроші не пахнуть!». Але гроші на крові, гроші на співпраці з ворогом смердять смертю і зрадою. На тлі вбивств, які чинять рашисти, суспільство має право вимагати від влади вводити санкції проти тих, хто їх справді заслужив. Якщо цього не буде зроблено, значить РНБО з президентом підтримують діяльність Онуфрієва.

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