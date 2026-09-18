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Володимир Ар`єв Народний депутат

Сімейний бізнес і конфлікт інтересів голови Львівської ОВА Козицького

glavcom.ua
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Львівська ОДА та чеська компанія MND підписали меморандум
фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Направлю депутатські звернення: до НАЗК, НАБУ і САП, Офісу генпрокурора

Ви встигли відійти від санта-барбари з майже сімейними романтичними стосунками фігурантів у справах НАБУ? Ось вам ще. Без пікантних подробиць, але голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький налагодив неслабий бізнес під гаслом «Все в сімʼю!», але справа відбувається далеко від Галичини.

Під Полтавою компанія «МНД Жуківське», яку контролює родина голови Львівської ОВА Максима Козицького, прокладає дорогу до газових свердловин через ділянку, право постійного користування якою посвідчене державним актом за іншим підприємством. Власник заявив про самозахоплення. Лише після ухвали суду поліція внесла до ЄРДР відомості про можливе самовільне зайняття землі.

У реєстрі бенефіціарами «МНД Жуківське» вказані двоє. Перший Карел Комарек, чия MND понад десять років була партнером Gazprom Export, а він сам володів нафтовим терміналом «Самара» в Росії, про який СБУ писала як про постачальника палива в ЛДНР. Другий Зіновій Козицький – батько начальника Львівської ОВА. Це не локальний земельний спір. Це система.

Сімейний бізнес і конфлікт інтересів голови Львівської ОВА Козицького фото 1

І в цю систему вплетена прокуратура, яка (що за несподіванка!) не на боці закону. Ну, дійсно, одні в інших тупо відбирають землю, а правоохоронці тупо ігнорують свавілля. Заяву землекористувача від 27 серпня внесли до ЄРДР лише 16 вересня – після ухвали суду. Місцеві ЗМІ пишуть, що затримка пов’язана з протидією керівника обласної прокуратури Євгена Гладія.

Після «Карфагена», у межах якого НАБУ підозрює посадовця ОГП у прикритті кол-центрів і лобіюванні довірених кадрів у регіонах, версію про прокурорський «дах» родинного бізнесу голови Львівської ОВА мають окремо перевірити НАБУ, САП та ОГП. А перевіряти є що. У лютому 2026 року Максим Козицький особисто підписав меморандум ЛОВА з MND і «МНД Тинівське», серед бенефіціарів якої – його батько. Якщо це не прямий конфлікт інтересів, тоді що?

І це не все. Ще три приклади сімейного бізнесу Козицького на посаді.

  1. 25 млн грн обласної субвенції виділили на вул. Гірську у Східниці. За версією НАБУ в судовій ухвалі, дорога стала фактично єдиним під’їздом до готельного комплексу Козицьких «Нормаз Плаза»; у травні 2023-го АМКУ дозволив Зіновію Козицькому придбати контроль над співзасновником комплексу.
  2. 195,07 млн грн – контракт департаменту ЛОВА на дорогу Зимівки – Уличне, яка веде, зокрема, до Орівської ВЕС – спільного проєкту MND і пов’язаної з Козицькими «Еко-Оптіми».
  3. Кредитування державними банками бізнесу з сімейними коренями. Під час перебування Максима Козицького на посаді державний Укрексімбанк відкрив кредитний ліміт на €42 млн для Орівської ВЕС. А у 2025 році Ощадбанк оголосив про пакет фінансування Сокальської ВЕС на €40 млн, зокрема акредитив на понад €23 млн.
Сімейний бізнес і конфлікт інтересів голови Львівської ОВА Козицького фото 2
Сімейний бізнес і конфлікт інтересів голови Львівської ОВА Козицького фото 3

Держбанки фінансують. ОВА підписує і сприяє. Бюджет будує дороги. Прокуратура гальмує перевірки. А родинний бізнес розвивається. Це накатана модель, у якій держава є сервісом для сімейного бізнесу посадовців.

Направлю депутатські звернення: до НАЗК – щодо конфлікту інтересів; до НАБУ і САП – щодо використання повноважень, бюджетних рішень та можливого втручання у полтавське провадження; до ОГП – з вимогою оприлюднити хронологію процесуальних дій; до Мінфіну й наглядових рад держбанків – щодо PEP-перевірок фінансування.

Окремо – до Кабміну щодо кадрової оцінки керівника ОВА. Бо так відверто використовувати службове становище для сімейного бізнесу треба мати неабияке нахабство і відчуття безкарності.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: прокуратура держава фінансування НАБУ

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Володимир Ар`єв

Сімейний бізнес і конфлікт інтересів голови Львівської ОВА Козицького
Сімейний бізнес і конфлікт інтересів голови Львівської ОВА Козицького
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