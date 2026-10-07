Смерть двох сиріт на Львівщині: що передувало трагедії

Цю історію намагались замовчати...

Не знаю що є цинічнішнім за грабунок сиріт, але і з цього дна постукали. Львівська ОВА під керівництвом голови Козицького спільно з керівництвом медичного коледжу намагаються безстроково привласнити майно та спортивну інфраструктуру сиротинця у Львові. Кілька матеріалів про це написала місцева активістка Olga Vytak і журналісти інформаційної агенції «Центр Новин». І ця історія закінчилась трагедією. Після переселення сиротинця двоє дітей померли в одну ніч, а журналісти повідомили про непридатні умови в новому місці, ненадання необхідних медичних препаратів і відмову викликати швидку допомогу.

Просто немає слів.

Мало того, цю історію намагались замовчати. Вихованці померли 22 вересня 2025 року, а наказ про передачу медколеджу їхнього колишнього дитбудинку медколеджу датований 24 вересня. Тобто, трагедія не зупинила посадовців. Згодом комплекс передали безстроково, а коледж отримав землю зі спортивною інфраструктурою, створеною благодійниками для дітей. Максим Козицький особисто захищав новий проєкт – тоді нехай пояснить, чому тимчасове переселення завершилося безстроковою передачею дитячого простору іншому закладу? Хто перевіряв готовність нового приміщення? Чому не забезпечили лікування, а потім порятунок дітей? Як вам спиться, пане Козицький після всього?

Я буду направляти відповідні депутатські звернення, щоб відповідні органи розібрались в цій жахливій історії. Про яку мені повідомили після мого допису про свавілля сімейного бізнесу Козицьких на Полтавщині і про відвертий конфлікт інтересів, коли фірма батька голови Львівської ОВА підписує меморандум з сином-головою. Я тоді написав перші звернення до правоохоронців.

Ось відповіді:

САП підтвердила: НАБУ продовжує розслідувати фінансування реконструкції дороги на Гірській у Східниці за ознаками зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками. ОГП підтвердив об’єднання трьох полтавських земельних проваджень і витребував матеріали для вивчення стану розслідування та перевірки наведених мною доводів. Треба дотискати, бо безкарність посадовців породжує не лише свавілля. Від неї страждають найбільш вразливі і беззахисні.