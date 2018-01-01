Чого чекати Україні від турбулентності на фондовому ринку США

На українську економіку можуть очікувати складні часи

Мовою оригіналу 5 февраля запомнится Джерому Пауэллу не только потому, что это был его первый рабочий день на посту главы ФРС США, но еще и из-за событий, произошедших на американском фондовом рынке. После принятия присяги было опубликовано видео-обращение Пауэлла, в котором он сообщил, что Конгресс США поручил

Богдан Данилишин Академік НАН України

Богдан Данилишин

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фондовий ринок США

На українську економіку можуть очікувати складні часи

Мовою оригіналу

5 февраля запомнится Джерому Пауэллу не только потому, что это был его первый рабочий день на посту главы ФРС США, но еще и из-за событий, произошедших на американском фондовом рынке.

После принятия присяги было опубликовано видео-обращение Пауэлла, в котором он сообщил, что Конгресс США поручил Федрезерву «добиться стабильных цен и максимальной занятости», и это новый руководитель ФРС намерен обеспечить. «Финансовая система США в настоящее время намного сильнее и более устойчива, чем до кризиса, который начался примерно 10 лет назад, а ФРС остается бдительной и готова отвечать на возникающие риски», - сказал Пауэлл. Вряд ли глава ФРС ожидал, что риски дадут знать о себе так быстро…Дело в том, что в тот же день, 5 февраля, индекс Dow Jones упал на 4,7%. После этого было два дня «бокового тренда», а 8 февраля основной фондовый индекс США снова сильно снизился – на 4,2%. Если рассмотреть период с 2009 года и до начала февраля текущего года, то более сильных падений индексов было всего два: 8 августа 2011 года – на 16% и 25 августа 2015 года – на 10,5%. Если учесть, что, начиная с августа 2011 года цены на фондовом рынке США возросли почти в 2 раза, то нынешние падения на 4,7% и 4,2% - это весьма ощутимо в стоимостном выражении.

После падений 5 и 8 февраля наблюдалось разнонаправленное движение индекса Dow Jones. В итоге, за первую половину февраля он снизился на 3,8%. Многие эксперты, как отечественные, так и зарубежные, заговорили о высокой вероятности наступления в этом году мирового экономического кризиса, основывая свои прогнозы на том, что подобные события на фондовом рынке обычно являются предвестником глобальных экономических проблем. Насколько вероятен этот сценарий и чего стоит ждать Украине?

Если оперировать сугубо в рамках фондового рынка, то произошедшее в начале февраля скорее является закономерностью, нежели чем-то из ряда вон выходящим. Как правило, рынки могут пребывать в трех состояниях – перепроданность, равновесие и перекупленность. Если рост индексов фондового рынка США происходил на протяжении более чем 400 дней без коррекций, а именно так было до 5 февраля 2018 года, значит рынок находился в состоянии перекупленности. Следовательно, ощутимое снижение курсов акций было ожидаемым и логичным.

Перейдем к оценке экономики США. Она находится в весьма хорошем состоянии – в III и IV кварталах 2017 года рост ВВП США в годовом исчислении превышал 3%. Отчеты ведущих американских корпораций в основном преисполнены позитивными данными относительно объемов продаж и прибыли. По оценкам экспертов рост ВВП США в I квартале 2018 года может составить 5%. Значит, еще сильнее возрастает вероятность повышения учетной ставки ФРС, ожиданиями чего уже полгода изобилуют комментарии аналитиков. Целью повышения ставки ФРС является предотвращение «перегрева» экономики США. Кстати, тут уместно короткой ремаркой высказать отношение к циклу повышения учетной ставки, который с октября 2017 года проводит Правление НБУ: общепризнанная экономическая логика указывает – это может привести к замедлению роста экономики Украины (темпы которого, кстати, ниже чем в США)...

Министерство торговли США недавно опубликовало статистические данные об американской экономике за январь 2018 года. Угрозы дефляции нет, ожидается небольшая инфляция, за первый месяц года создано 200 тысяч рабочих мест (больше, чем ожидалось). Поэтому, ФРС может поднять ключевую ставку уже довольно скоро. Перспектива скорого повышения учетной ставки ФРС вполне могла быть причиной двух мощных распродаж на фондовом рынке США, произошедших 5 и 8 февраля. С одной стороны, рост вероятности повышения учетной ставки привел к тому, что держатели акций осознав, что ФРС может перейти к политике противодействия чрезмерно сильному экономическому росту, переоценили риски (сдерживание роста ВВП из-за повышения ставки Федрезерва может привести к снижению курсов акций) и начали избавляться от ценных бумаг.

С другой стороны, следствием повышения ставки ФРС станут увеличение привлекательности финансового рынка в сравнении с рынком ценным бумаг и переток денег со второго рынка на первый. Само по себе ожидание ужесточения политики ФРС уже привело к росту доходности гособлигаций США. В частности, доходность 5-летних облигаций превысила 2,35% годовых, доходность 10-летних составляет 2,5%, а доходность по облигациям со сроком обращения в 30 лет находится на уровне 3% годовых. В то время, как дивидендная доходность индекса S&P-500 находится на уровне 1,85%, да и в индексе Dow Jones есть немало компаний с «дивидендными историями», акции которых начинают быстро распродавать при росте доходности гособлигаций США. Нужно учесть и то, что американские гособлигации являются практическими безрисковыми ценными бумагами. И если у корпоративных ценных бумаг соотношение доходность/риск начинает уступать гособлигациям, то действия участников финансовых рынков обычно таковы – выход из акций и приобретение гособлигаций.

Но не приведет ли вероятное повышение учетной ставки ФРС к экономическому спаду в США? Полагаю, что нет. Во-первых, потому, что налоговая реформа, инициированная Президентом США Дональдом Трампом, будет поддерживать динамику в американской экономике. Реформа предусматривает радикальное снижение налога на прибыль корпораций – с 35% до 21%. Кроме этого, уменьшается налог на средства, которые возвращаются в США от деятельности корпораций за пределами Америки – вместо 35%, налог составит 15,5% для наличных средств и 8% для безналичных средств. Во-вторых, потому, что есть уверенность в профессионализме руководства ФРС: регулятор будет держать руку на пульсе событий и при необходимости проявит гибкость - в случае появления признаков ослабления экономики США или возникновения турбулентности в финансовой системе.

Сами по себе распродажи на фондовых рынках не ведут к падению цен на рынках товарных. При условии, что они не совпадают с началом структурного или циклического кризиса - в этом случае последствия могут быть неприятными для страны с высокотехнологической экономикой и тяжелыми для стран с экспортно-сырьевой экономической моделью. Ведь длительная турбулентность на финансовых рынках приводит к общему снижению деловой активности. Падает спрос на углеводороды, что приводит к снижению цены нефти и газа, а это может позитивно отразиться на экономике Украины. Но падает спрос на продукцию черной металлургии, да и цены на сельхозпродукцию могут снизиться, последствия чего для украинской экономики будут очень неприятными.

Так что же мы наблюдали и какие будут последствия? На изрядно «перегретом» за последние 15 месяцев рынке ценных бумаг США произошла вполне закономерная коррекция, которая вполне вписывается в логику развития ситуаций на фондовых рынках. Влияние этого на рынок ценных бумаг Украины – ниже минимального. В связи с практическим отсутствием фондового рынка в нашей стране. Коррекция на фондовом рынке США сама по себе не влияет на экономику Украины. Однако тот факт, что она произошла на фоне планов дальнейшего роста ставки ФРС и ожиданий того, что ставка ФРС может быть в 2018 году повышена несколько раз, является очень важным — эти действия Федрезерва способны довольно сильно повлиять на динамику рынков капитала в отношении всех развивающихся стран, в том числе и Украины. Если начнется отток капиталов с развивающихся рынков, вряд ли Украину это неприятное явление обойдет стороной.

Согласно данным МВФ мировой ВВП вырос на 3,7% (что намного выше роста ВВП Украины за прошлый год). Фонд прогнозирует, что в 2018 и 2019 годах темп роста будет в пределах до 3,9%. Если прогноз МВФ сбудется, то мы можем увидеть лучшие темпы роста мировой экономики, начиная с докризисного 2007 года. А если не сбудется? Тогда нас могут ждать сложные времена.

Впрочем, внешние условия для развития украинской экономики и без того осложняются – нынешний президент США настроен против глобализации, Китай намерен содействовать развитию внутреннего спроса и постепенно отойти от экспортной модели экономики, в Европе постепенно набирает ход протекционизм. Да и вообще, период, когда ранее отстающие государства демонстрировали экстремально высокий рост экономики, подходит к концу. Все относительно крупные страны, кроме Индии и ряда государств Африки, уже могут похвастаться равномерно распределенным по всей своей территории неплохим уровнем развития. Вероятность того, что продлится бурный догоняющий рост развивающихся стран не высока. Поэтому Украине стоит готовиться к неблагоприятным условиям, оказывающим влияние на развитие национальной экономики, безотносительно того, являются ли недавние события на фондовом рынке США сигналом к глобальному экономическому кризису или представляют собой обычную коррекцию «перегретого» рынка.

Особой остроты проблема приобретает в связи с тем, что у нас пока не предпринимаются даже минимально необходимые усилия для перехода экономики на рельсы технологического развития. Темпы ускорения международной конкуренции и возрастающий уровень защиты внутренних рынков многими странами не дают нам много времени. Но даже то время, которое у нас есть, мы с упорством, достойным лучшего применения, растрачиваем на менее значащие вопросы...

Джерело: Лівий берег

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