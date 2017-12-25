Україна створить регіональний союз із Туреччиною та Азербайджаном

Новостворений союз має поліпшити вантажоперевезення між країнами

Україна, Туреччина і Азербайджан створять регіональний союз. Про це заявив посол Азербайджану в Україні Азер Худієв. Зокрема, 6 березня в Баку пройдуть перші політичні наради щодо створення формату Азербайджан-Туреччина-Україна. Для участі в політичних нарадах в Азербайджан прибудуть делегації під керівництвом заступника міністра закордонних



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Новостворений союз має поліпшити вантажоперевезення між країнами

Україна, Туреччина і Азербайджан створять регіональний союз. Про це заявив посол Азербайджану в Україні Азер Худієв.

Зокрема, 6 березня в Баку пройдуть перші політичні наради щодо створення формату Азербайджан-Туреччина-Україна.

Для участі в політичних нарадах в Азербайджан прибудуть делегації під керівництвом заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря та заступника міністра закордонних справ Туреччини Уміда Ялчіна. У політичних нарадах Азербайджан представить делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Халафа Халафова.

Під час нарад будуть обговорюватися поточний стан і перспективи розвитку політичного, економічного, енергетичного та гуманітарного партнерства між трьома країнами, розвиток плідного співробітництва в рамках міжнародних організацій. Також будуть обговорюватися питання успішного здійснення в цьому форматі вантажоперевезень за допомогою нових транспортних коридорів, перевезення енергоресурсів басейнами Каспійського і Чорного морів.























