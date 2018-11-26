Те, що відбувається на Азовському морі – хитра гра з метою підставити Росію під санкції

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одна-єдина, чарівна і дієва санкція зветься газовий вентиль

Те, що відбувається в Азовському морі, як на мене – провокація з метою підставити Росію під чергові санкції. Порошенко навряд чи зробив би це, не узгодивши зі Штатами. Так що Україні вчергове відведена «шляхетна» роль наживки у протистоянні Заходу і Сходу.

Росія, як і минулого разу, наживку заковтала, нові санкції будуть. Інша річ, що Путін чхати на них хотів, треба буде – введе продуктові картки, і росіяни стерплять, на те вони й росіяни.

Станом на зараз ми в дуже прикрій ситуації – через те, що наші військові не відкрили вогонь. Перепрошую за «зраду», але армію, в даному разі флот, сьогодні опустили нижче плінтусу. На сухопутному передку от всі вже давно знають, що треба робити в такій ситуації: відкривати вогонь і казати, що це була отвєтка.

Одна-єдина, чарівна і дієва санкція зветься газовий вентиль. Єдиний нормальний вихід із ситуації, що склалася – Україна має ввічливо попросити західних партнерів забезпечити українським кораблям прохід і заборонити будівництво «північного потоку». В разі відмови або «глибокого занепокоєння» - перекрити вентиль. Європейські путінські утриманці лише таку мову і зрозуміють.

UPD. Турчинов повідомив, що опівночі відбудеться засідання РНБО, на якому розглянуть введення воєнного стану. Якщо введуть - все було зроблено правильно і гра коштувала свіч.

Джерело: блог Олени Білозерської

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