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    Думки вголос

    Те, що відбувається на Азовському морі – хитра гра з метою підставити Росію під санкції

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    • Розсилка
    Те, що відбувається на Азовському морі – хитра гра з метою підставити Росію під санкції

    Одна-єдина, чарівна і дієва санкція зветься газовий вентиль

    Те, що відбувається в Азовському морі, як на мене – провокація з метою підставити Росію під чергові санкції. Порошенко навряд чи зробив би це, не узгодивши зі Штатами. Так що Україні вчергове відведена «шляхетна» роль наживки у протистоянні Заходу і Сходу. 

    Росія, як і минулого разу, наживку заковтала, нові санкції будуть. Інша річ, що Путін чхати на них хотів, треба буде – введе продуктові картки, і росіяни стерплять, на те вони й росіяни. 
    Станом на зараз ми в дуже прикрій ситуації – через те, що наші військові не відкрили вогонь. Перепрошую за «зраду», але армію, в даному разі флот, сьогодні опустили нижче плінтусу. На сухопутному передку от всі вже давно знають, що треба робити в такій ситуації: відкривати вогонь і казати, що це була отвєтка. 

    Одна-єдина, чарівна і дієва санкція зветься газовий вентиль. Єдиний нормальний вихід із ситуації, що склалася – Україна має ввічливо попросити західних партнерів забезпечити українським кораблям прохід і заборонити будівництво «північного потоку». В разі відмови або «глибокого занепокоєння» - перекрити вентиль. Європейські путінські утриманці лише таку мову і зрозуміють.

    UPD. Турчинов повідомив, що опівночі відбудеться засідання РНБО, на якому розглянуть введення воєнного стану. Якщо введуть - все було зроблено правильно і гра коштувала свіч.

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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