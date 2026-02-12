Головна Думки вголос Олена Білозерська
Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії 

Дискваліфікація, що стала перемогою: МОК зробив Гераскевича символом

Український скелетоніст Владислав Гераскевич
фото: Getty Images

Владислав Гераскевич уже переміг

Як на мене, це добре, що МОК дискваліфікував нашого спортсмена Гераскевича за Шолом пам'яті.

Добре незалежно від того, буде відкликана ця заборона під тиском адекватних аргументів чи ні. Добре і для України, і навіть для самого Владислава.

Я не розуміюся в скелетоні і прізвище Гераскевича вперше почула у зв'язку з історією з шоломом. Певно, як і більшість українців. І зараз воно більш відоме, ніж якби Влад здобув олімпійську медаль.

Успішний спортсмен стає переможцем змагань і вписує своє ім'я в історію спорту. Потім він в іще молодому віці завершує кар'єру, але його ім'я залишається і все подальше життя працює на нього. Але це доля обраних. Пам'ятають лише переможців, і то не всіх. А переможцями стають одиниці, і не на 100% це ті, які об'єктивно найкращі, бо спортивна Фортуна примхлива, багато що залежить від сліпого випадку.

Я поняття не маю, чи може/міг Гераскевич посісти призове місце (за попередню кар'єру він кілька разів потрапляв лише в десятку найкращих). Але ім'я собі він уже зробив. І, як на мене, досягнення на ниві патріотизму і державотворення вищі за спортивні.

Позиція МОК – відверто пі-ка, і хтось/щось мало її підсвітити. І це добре, що вона така, бо якби вони не причепилися до спортсмена в шоломі з портретами, хто б взагалі на ті портрети звернув увагу? А так завдяки креативу і принциповій позиції одного спортсмена і лякливій «штоб-чєво-не-вишло» позиції відомої на весь світ організації – вийшов потужний проукраїнський меседж.

З якого боку не подивись – на добро вийшло.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
