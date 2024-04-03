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Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії 

Перевезення тварин у поїздах. Проблема, яку легко вирішити

glavcom.ua
Днями мережу сколихнув допис про те, що військовослужбовець змушений був їхати в тамбурі потяга через службового собаку
фото: instagram / daria_bronska

Інтереси усіх груп мають бути дотримані. Як це можна зробити?

Для нормального собачника чи кошатника його тварина – член родини, такий самий, як дитина. А оскільки суспільство цінує собак і котів значно менше, ніж дітей, їхні власники щодня, а не лише в потягах, стикаються з купою проблем, яких не зрозуміти тим, хто не побував в їхній шкурі і не відчуває потреби в ній побувати.

Водночас є купа людей, зокрема дітей, які не люблять тварин, мають алергію на шерсть чи просто ірраціонально бояться собак.

Інтереси обох груп мають бути дотримані. Як це можна зробити?

Укрзалізниця здавна дозволяла перевезення великих собак за умови викупу власником усього купе. Що з цим правилом не так?

  • Необхідність замовляти квитки дуже заздалегідь – коли є ще цілі вільні купе з невикупленими місцями. Не знаю, як інші, а я навіть у цивільному житті, про службу і не кажу, зазвичай дізнавалася, що кудись поїду, максимум за добу-дві до відправлення потяга. Якби їхала з собакою, викупити ціле купе не мала б жодних шансів.
  • Вартість – вчетверо дорожча, ніж поїздка однієї людини без собаки.

Як цю ситуацію можна виправити, в інтересах собачників, з одночасним дотриманням інтересу інших пасажирів?

З часом в усіх видах транспорту можна буде запровадити пет-френдлі вагони/рейси. А поки що можна зробити так:

  1. У кожному вагоні Укрзалізниці одне купе бронюється для пасажира з собакою. Якщо собачник не викуповує ці чотири місця, за добу до відправлення бронь знімається, місця продаються по одному звичайним пасажирам.
  2. Якщо пасажир з собакою викуповує купе, три місця в ньому все одно залишаються вільними для продажу, з поміткою, що в цьому купе їде собака. Тобто, ті пасажири, яких влаштовує їхати з собакою, можуть стати його попутниками. В разі, якщо в купе, крім пасажира з собакою, їхатимуть ще пасажири, власнику собаки після прибуття повертається в касі вартість їхніх квитків.

Таким чином, більше пасажирів зможуть поїхати цим потягом, в купе з собакою опиняться лише ті, хто на це згоден, а власнику собаки поїздка, можливо, коштуватиме дешевше.

В разі, якщо собака вкусить пасажира, що добровільно подорожував разом із ним, чи завдасть іншої серйозної шкоди, відповідальність за це несе виключно власник собаки, у загальному порядку: поліція-протокол-суд.

Якщо собака проблемний і наявність сторонніх людей поруч із ним небажана, власник при викупі купе може поставити галочку, що він не згоден на інших пасажирів. Тоді просто платить за чотири місця і їде удвох із собакою.

Дуже проста схема, як на мене, і не потребує додаткових витрат.

ПС: Гарна пропозиція від Світлани Чигир-Левицької: «Плюс петфрендлі плацкарти. Наприклад, один вагон з позначкою. Тобто, людина, яка любить тварин і не боїться – може взяти квиток в цей вагон. Алергік і мама з дитиною має вибір».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: тварини українці скандал квиток перевезення

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