Про українських командирів, рішучість яких не має меж

«Це так страшно – відповідати за виконання бойового завдання і життя людей одночасно»

День командира.

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Була у мене ситуація. Не у бою – під час штабних навчань за допомогою комп'ютерного симулятора. Давненько – років 6 тому.

Моє завдання було найлегшим. Поставили командувати взводом, який перебував у резерві. У моєму розпорядженні була одна машина для транспортування особового складу, власне особовий склад і завдання спостерігати за розвитком подій і чекати наказу виїхати на підсилення, якщо виникне необхідність.

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«Бій» був запеклим. У наших були двохсоті і трьохсоті, але наші трималися. Трьохсотих забрав евак – усіх, крім двох. Ті двоє опинились не дуже далеко від моїх позицій – може, хвилин 10 швидкої їзди. Я бачила, що вони ще живі. А далі було – я б сказала, що найстрашніше, якби це відбувалося у реальності. Був вибір. Відправити єдину машину за тими трьохсотими чи лишити їх напризволяще і сидіти на попі рівно. Бо ж будь-якої миті може надійти наказ вирушати на підсилення, а я без транспорту не зможу його виконати і через це буде програно бій.

Це був момент істини. Я не знала, що робити. Я стискала кулаки і кусала губи. Ситуацію без слів зрозумів старший офіцер-посередник. Він, у принципі, не мав права втручатися у хід навчань, тільки все фіксувати. Але він нахилився до мене і стиха сказав: «Думай головою. Це не поранені. Це точки на екрані».

«Це поранені!» – пошепки закричала я. І відправила за ними машину. Тим часом наші на лінії зіткнення трохи відступили, і я приречено дивилася, як віддаляється від мене мій єдиний транспорт. Хлопці, які командували підрозділами у бою, не знали, що резерву у них де-факто немає.

Розв'язка, яка рідко буває у житті, виявилась ідеальною. Мій імпровізований евак обстріляли, але не влучили. Поранені були врятовані. Два взводи на лінії зіткнення якось впорались без моєї допомоги.

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Під час «розбору польотів» мені сказали, що евак не входив у мої обов'язки і я піддала ризику виконання завдання. Я спитала, як мене за це покарають, і отримала відповідь, що ніяк. Бо по факту біди не сталося, а вийшло на краще.

Мабуть, мені легше померти, ніж опинитися у такій ситуації у реальному бою.

Як же я поважаю рішучих людей, яким легко брати на себе відповідальність!

Тих, з яких виходять хороші командири на полі бою. Це так страшно – відповідати за виконання бойового завдання і життя людей одночасно.

Сьогодні День Добровольця. Бути добровольцем – легко, приємно і почесно. А чому нема окремого Дня Бойового Командира? Ті з них, які правильні – заслуговують на своє свято.