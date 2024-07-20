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Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії 

Вбивство Фаріон вигідне виключно нашим ворогам

glavcom.ua
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Міністр внутрішніх справ України зазначив, що вбивство Ірини Фаріон було спланованим
з відкритих джерел

«В інформаційному полі вороги зараз працюють по двох напрямках: зневіра і розбрат»

На щиті. У Львові стріляли в Ірину Фаріон. Нападника шукають. Сподіваюся, швидко знайдуть.

Можна як завгодно ставитись до пані Ірини, можна критикувати її за деякі висловлювання, але ясно одне: напад на неї вигідний виключно нашим ворогам.

Вочевидь, таким чином вони підкидають ще більше дрів у багаття розбрату і взаємних звинувачень.

В інформаційному полі вороги зараз працюють по двох напрямках: зневіра і розбрат.

По другому пункту, на жаль, здебільшого мають успіх: агресивність, істеричність, нетерпимість нашого суспільства один до одного близькі до критичної межі. Напад на Ірину Фаріон і, здавалося б, неспівставні з цим злочином безкінечні гнівні тягання мережею якихось висловів чергового позбавленого смаку і совісті довбня, який заслуговує максимум на швидку мимовільну думку: «О, ще один позбавлений смаку і совісті довбень» – це все ланки одного ланцюга, дальній кінець якого в Кремлі.

Випили валер'яночки, чи хто там що п'є. Позаймалися спортом – прочищає мізки просто ідеально. Дали собі по пальцях, коли вони потяглися до кнопочок, щоб когось у чомусь звинуватити. І далі працюємо на Перемогу.

А інакше все марно. Всі двохсоті, трьохсоті, серед яких тепер і пані Ірина – все марно. 

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Джерело
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Теги: росія вбивство українці Ірина Фаріон

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Олена Білозерська

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