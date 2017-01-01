Своєю втечею Саакашвілі довів, що не чоловік
- Сьогодні, 06:16
-
Розсилка
Усе, що пов’язано з персоною Саакашвілі, вже давніше віддає явним смородом
Але вся ця істерика, клоунада на даху і, нарешті, втеча й переховування за своїми не надто численними прихильниками та бойовиками – це вже якось дуже не по-чоловічому.
Із одного боку, він визнав таким чином свою вину, бо маючи дорогих адвокатів і підтримку (поки що) західних посольств, якби був невинен, точно захистив би себе без особливих труднощів.
Тим більше, що прокуратура навіть не планувала вимагати для нього тримання під вартою, а обмежувалася пропозицію щодо домашнього арешту.
Втечею довів дві речі. Найперше – що не мужчина, не має навіть натяку на елементарну гідність.
Друге – навіть у випадку доведення звинувачення за статтею 256 він міг би викрутитися – стаття серйозна, але там є простір для «творчості» адвокатів. Напевне, Саакашвілі добре розуміє, що його зраджені соратники колись таки почнуть давати свідчення, а тоді кваліфікація злочину може кардинально змінитися.
Джерело: zik.ua