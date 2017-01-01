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    Думки вголос

    Своєю втечею Саакашвілі довів, що не чоловік

    Усе, що пов’язано з персоною Саакашвілі, вже давніше віддає явним смородом
    Але вся ця істерика, клоунада на даху і, нарешті, втеча й переховування за своїми не надто численними прихильниками та бойовиками – це вже якось дуже не по-чоловічому. Із одного боку, він визнав таким чином свою вину, бо маючи дорогих адвокатів і підтримку (поки що) західних посольств, якби був невинен, точно захистив би себе без особливих
    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Сьогодні, 06:16
    • Розсилка
    Саакашвілі на даху
    Фото: REUTERS / Serhii Nuzhnenko
    Саакашвілі на даху

    Усе, що пов’язано з персоною Саакашвілі, вже давніше віддає явним смородом

    Але вся ця істерика, клоунада на даху і, нарешті, втеча й переховування за своїми не надто численними прихильниками та бойовиками – це вже якось дуже не по-чоловічому.

    Із одного боку, він визнав таким чином свою вину, бо маючи дорогих адвокатів і підтримку (поки що) західних посольств, якби був невинен, точно захистив би себе без особливих труднощів.

    Тим більше, що прокуратура навіть не планувала вимагати для нього тримання під вартою, а обмежувалася пропозицію щодо домашнього арешту.

    Втечею довів дві речі. Найперше – що не мужчина, не має навіть натяку на елементарну гідність.

    Друге – навіть у випадку доведення звинувачення за статтею 256 він міг би викрутитися – стаття серйозна, але там є простір для «творчості» адвокатів. Напевне, Саакашвілі добре розуміє, що його зраджені соратники колись таки почнуть давати свідчення, а тоді кваліфікація злочину може кардинально змінитися.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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