Своєю втечею Саакашвілі довів, що не чоловік

Усе, що пов’язано з персоною Саакашвілі, вже давніше віддає явним смородом

Але вся ця істерика, клоунада на даху і, нарешті, втеча й переховування за своїми не надто численними прихильниками та бойовиками – це вже якось дуже не по-чоловічому. Із одного боку, він визнав таким чином свою вину, бо маючи дорогих адвокатів і підтримку (поки що) західних посольств, якби був невинен, точно захистив би себе без особливих

Фото: REUTERS / Serhii Nuzhnenko Саакашвілі на даху

Усе, що пов’язано з персоною Саакашвілі, вже давніше віддає явним смородом

Але вся ця істерика, клоунада на даху і, нарешті, втеча й переховування за своїми не надто численними прихильниками та бойовиками – це вже якось дуже не по-чоловічому.

Із одного боку, він визнав таким чином свою вину, бо маючи дорогих адвокатів і підтримку (поки що) західних посольств, якби був невинен, точно захистив би себе без особливих труднощів.

Тим більше, що прокуратура навіть не планувала вимагати для нього тримання під вартою, а обмежувалася пропозицію щодо домашнього арешту.

Втечею довів дві речі. Найперше – що не мужчина, не має навіть натяку на елементарну гідність.

Друге – навіть у випадку доведення звинувачення за статтею 256 він міг би викрутитися – стаття серйозна, але там є простір для «творчості» адвокатів. Напевне, Саакашвілі добре розуміє, що його зраджені соратники колись таки почнуть давати свідчення, а тоді кваліфікація злочину може кардинально змінитися.

Джерело: zik.ua

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