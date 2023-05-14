Приїзд Хуея вже викликав невдоволення в європейських дипломатів та політиків

Почесний доктор дипломатичної академії РФ після 15 травня відвідає Україну. Не сподобалася новина? Ну, а так: спецпредставник Китаю у справах Євразії та призначений Сі Цзіньпіном представник у справах «українського конфлікту» (саме так він сам називає війну) Лі Хуей їде до Києва й Москви, також долю України він планує обговорити в Німеччині, Франції та Польщі.

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З Україною такі плани не погоджували, просто сповістили.

Хуей поки не робив жодних заяв, які б корегували план тавриша Сі: припинення вогню без відведення рашистських військ з окупованих територій, заборона переміщення військових підрозділів (отже й втечі рашистів та наступу українців), прямі переговори Путіна із Зеленським та встановлення перемир'я по лінії актуального розташування військ.

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Ще товариш Лі відомий дружніми стосунками з усією рашистською верхівкою, отримував нагороду з рук Путіна, саме він став архітектором відновлення дружніх стратегічних відносин між Пекіном та Москвою. Його Зеленському в принизливий і некоректний спосіб під час телефонної розмови нав'язав Сі, фактично, поставивши перед фактом.

Приїзд Хуея вже викликав невдоволення в європейських дипломатів та політиків, зокрема в Бореля, вони сприймають його власну й загалом китайську позицію надто упередженою.

Я тут трохи, може, згустив фарби. Лі Хуей може приготувати й несподіванки, але спосіб його призначення та незмінна риторика поки не надихають. Найгірше, що свої пенальті він зможе забивати в пусті ворота.