Мобілізація в Росії. Вражаючі цифри

Росіянки змушують чоловіків оформлювати фіктивні шлюби, аби отримати компенсацію за вбитого окупанта

На рашці Медіазона співставила дані про обсяги мобілізації та надлишкових шлюбів. Історія відома – тамтешні самки навіть не криються, пояснюючи чмобам-смертникам, що в тих нема шансів повернутися, й за годину втіх та пляшку водяри тягнуть їх у загси для реєстрації, аби потім отримати якісь виплати. Але мова не про це скотство. Вони ж там не люди.

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Тут підтверджені деякі дані про обсяги мобілізації на рашці. І ця цифра нам зараз цікавіша. Бачив ще з кількох джерел майже аналогічні показники. З них випливає, що з другої половини вересня, коли чмобілізацію почали, й до кінця лютого мобілізували 528 тисяч істот. План був 300 тис. і він уже майже удвічі перевищений – на це переважно звернули увагу. А я акцентую на іншому, бо ще в січні за своїми даними писав, що там є на даний час мобілізаційний бар'єр, який, як би не істерив пуйло, перескочити не вдається. Це 100 тисяч тушок на місяць. Багато, згоден. Але щомісяця паралельно вони втрачають убитими й пораненими не набагато менше – в різні періоди та за різними обрахунками від 60 до 80 тисяч.

Саме ота маржа і є приростом їхнього контингенту в цій війні. І коли наші дуті «експерди» розказують, як миттєво зараз роздують їхню групу вторгнення до мільйона й більше, як в одну мить призвуть 500 тисяч, то це в мріях Путіна, бо пів мільйона – це 5 місяців. А з урахуванням поточних втрат... Самі рахуйте. Все обмежується згаданими числами. Так, це додатковий тиск на ЗСУ, але це не проривні скачкоподібні зміни. На щастя, вони неможливі. І, до речі, мені цікаво: звідки «експерди» з тєлємарафона беруть свої цифрочки, наприклад про 400-тисячне угрупування безпосередньо на території України. Так, орків тут багато, але такі дані – це пальцем у небо. Їх було б десь стільки, якби ЗСУ їх не проріджували щодня. Та й скрізь, крім Бахмута, в них зараз фатальна нестача особового складу.

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Тому зберігаємо пильність, але, коли хтось дуже хоче нас полякати, запитуймо: для чого (кого) це робиться?