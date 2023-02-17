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Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Чи дійсно почнеться «великий наступ Путіна»

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Божевільний диктатор таки може кинути всіх і все

Втрати ворога залишаються дуже високими. Це реально триває отой «великий наступ Путіна». Хоча ефективності від нього у військовому плані вкрай мало. Чи будуть застосовані якісь танкові потуги? Ну, може ще щось підтягнуть, але адекватної техніки занадто мало. А те, що все ж зібрали, зараз горить під Вугледаром. Вражина повторює помилку річної давнини – пробує наступати на всіх напрямках, що є стратегічним безглуздям. І при цьому регулярно здає якісь дані (або їх імітацію) про наявність різних броньованих кулаків то напроти Куп'янська, то біля Кремінної, то... Але це ремікс другої світової. Тоді також Жуков виставляв моделі танків або перекидав колони.

Якась кількість з них може раптом виявитися не лише під Вугледаром чи Авдіївкою, де всі спроби задіяти бронетехніку завершилися фіаско, але й на якійсь іншій ділянці. Десь, якщо спрацює несподіванка, щось зможуть протиснути, але це не конче. А поки відслідковується підтягування живої сили ворога у виді чисто жуковських піхотних полків. Від Маріуполя до Бердянська ніби вчора стояли колони автомобільної техніки з перевозки особового складу. Два полки сформували біля Ростова. Ще близько 20 в інших регіонах. Може це їх підтягують до фронту. 

Ще одна цікава історія з літаками та гелікоптерами. Їх ніби (знову це «ніби»!) підтягнули досить багато до прифронтових аеродромів. Про це пишуть наші союзники. Розгледіли нову тактику ворога – знову кинути в бої авіацію. Я не виключаю, що путін може віддати такий наказ. Але поки я не бачу дуже серйозної загрози, як і тих аеродромів, де б була значна кількість авіації. Ворог веде гру нервів. У них ще раніше Суровікін аж пищав, як хотів авіацію кинути, щоб було, як у Сирії. Навіть спробував, утратив майже все, що залетіло на нашу підконтрольну територію, і дав задній хід. Хотіти можна, є навіть ще вдосталь техніки. Питання: хто її поведе? Згадайте, як ще в травні на літаки садили старшокурсників льотних училищ. У них з цим усе зовсім погано.

І я не применшую загрозу. Божевільний диктатор таки може кинути всіх і все. І такі атаки можуть мати навіть оперативно-тактичний успіх. Але не більше. А щодо припущень розвідок та аналітиків наших союзників, то я не принижую їхніх висновків. Однак, мені іноді здається, що з ними зіграла жарт елементарна логіка здорової людини. Вони ж розуміють, що не можна так тупо лавами, як у першу світову, кидати й спалювати свої війська. Тому й шукають якийсь хитрий стратегічний план. Але це в людей не можна, а в путлєра і його ваньок можна...

А в підсумку – буде важко, йдуть криваві бої, тиск ворога, попри страшні втрати, ще якийсь час буде посилюватися. Десь до значного прорідження отих 20 піхотних полків (ви ж не забувайте про значне число поранених). Потім ворог має видихнутися й готуватиме щось нове вже на літо. Якщо ЗСУ та наші союзники дадуть йому таку змогу. Найгіркіше в усьому цьому, що гинуть найкращі українці...

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Теги: історія путін наказ українці диктатор втрати ворог наступ

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