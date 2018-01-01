Україна має гідно вшанувати видатного державного діяча Геннадія Удовенка

Геннадій Удовенко користувався неабиякою повагою у міжнародних колах, у українського народу, в лавах Народного Руху





Геннадій Удовенко був також президентом світу – так неофіційно називають голову найвищого міжнародного орґану, що розв'язує пекучі проблеми життя на Землі. Наш міністр головував на 52-й сесії Ґенеральної Асамблеї ООН у 1997-98 роках.



Геннадій Удовенко обраний на посаду голови Руху після вбивства В'ячеслава Чорновола. Як досвідчений дипломат він доклав титанічних зусиль і свого природнього хисту задля об'єднання української спільноти навколо ідей Державности й Демократії.

Народний Рух України запропонував Міністерству закордонних справ у особі міністра Павла Клімкіна спільно з дипломатами та рухівцями провести заходи з вшанування державного діяча Геннадія Удовенка в день його п’ятих роковин.Геннадій Удовенко очолював Міністерство закордонних справ у 1994-98 роках та Народний Рух України у 1999-2003 роках.

Геннадій Удовенко користувався неабиякою повагою у міжнародних колах, у українського народу, в лавах Народного Руху, який висунув непересічного діяча у президенти України на виборах 1999 року.



Особливо поважали Геннадія Удовенка представники преси. Для журналістів він був легко доступний, дружній і щирий. Про його співпрацю з пресою ходять легенди.



Голова Київської міської орґанізації Народного Руху Петро Гудим запрошує провести вшанувальні заходи 12 лютого, в понеділок, і почати їх о 12:00 на могилі Геннадія Удовенка, Байкове кладовище, ділянка № 52а.



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