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    Думки вголос

    0,28% бойовиків взяли в заручники весь Донбас

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    0,28% бойовиків взяли в заручники весь Донбас

    Великий привіт всім любителям поговорити про «громадянську війну в Україні»

    Мовою оригіналу

    Спикер боевиков ДНР Даниил Безсонов признался, что лишь 0,28% жителей Донбасса в 2014 году было готово браться за оружие и воевать за отделение от Украины.

    «Желающих встать на защиту родной земли было не много. Достаточно для определённых операций и хоть какого-то сопротивления, но не более того. По неофициальной статистике, в 2014 году в ополчение вступило 0,28 процента от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Это даже не 1% и не 5%, а 0,28%!!!» - написал он в своей статье.

    То есть, выходит, что Россия, прикрываясь этой жалкой горсткой бандитов, держит в заложниках весь регион, и 0,28% диктуют свою волю миллионам жителей ОРДЛО. Вот как выглядит на самом деле «народная республика».

    Любопытно, что украинские журналисты пишут об этом с 2014 года. Но тогда наши материалы ДНРовцы называли «враньем», «фейками», «пропагандой Сороса» и т.д. Сегодня, спустя пять лет они признают нашу правоту и подтверждают наши слова.

    Большой привет всем любителям поговорить про «гражданскую войну в Украине». 0,28% уголовников, готовых взять оружие, грабить и убивать можно найти в любом государстве. Даже самом благополучном.


    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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