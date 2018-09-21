Демографічна катастрофа на окупованій Донеччині: статистика, яка жахає

Тепер зрозуміло, від чого всі ці роки так старанно звільняють Донбас «визволителі» - від людей

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Так называемое «управление статистики ДНР» на своем сайте опубликовало информацию о демографических показателях ДНР за январь-июнь нынешнего года.

Согласно этим данным, коэффициент прироста (убыли) населения в ДНР составляет -11. Для сравнения, в Украине по последним данным этот показатель составляет -3,9. Худший показатель в мире у Болгарии -5,7.

Таким образом, демографические показатели на территории, подконтрольной боевикам ДНР, в два раза хуже, чем у самой вымирающей страны мира. Впрочем, есть еще ЛНР. Они не публикуют этих данных, но думаю, там еще печальнее.

Теперь понятно, от чего все эти годы так усердно освобождают Донбасс «освободители» - от людей.

Джерело: блог Дениса Казанського

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