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    Думки вголос

    Демографічна катастрофа на окупованій Донеччині: статистика, яка жахає

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Демографічна катастрофа на окупованій Донеччині: статистика, яка жахає

    Тепер зрозуміло, від чого всі ці роки так старанно звільняють Донбас «визволителі» - від людей

    Мовою оригіналу

    Так называемое «управление статистики ДНР» на своем сайте опубликовало информацию о демографических показателях ДНР за январь-июнь нынешнего года.

    Согласно этим данным, коэффициент прироста (убыли) населения в ДНР составляет -11. Для сравнения, в Украине по последним данным этот показатель составляет -3,9. Худший показатель в мире у Болгарии -5,7.

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    Демографічна катастрофа на окупованій Донеччині: статистика, яка жахає
    Демографічна катастрофа на окупованій Донеччині: статистика, яка жахає

    Таким образом, демографические показатели на территории, подконтрольной боевикам ДНР, в два раза хуже, чем у самой вымирающей страны мира. Впрочем, есть еще ЛНР. Они не публикуют этих данных, но думаю, там еще печальнее.

    Теперь понятно, от чего все эти годы так усердно освобождают Донбасс «освободители» - от людей.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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