Демографічна катастрофа на окупованій Донеччині: статистика, яка жахає
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Тепер зрозуміло, від чого всі ці роки так старанно звільняють Донбас «визволителі» - від людей
Мовою оригіналу
Так называемое «управление статистики ДНР» на своем сайте опубликовало информацию о демографических показателях ДНР за январь-июнь нынешнего года.
Согласно этим данным, коэффициент прироста (убыли) населения в ДНР составляет -11. Для сравнения, в Украине по последним данным этот показатель составляет -3,9. Худший показатель в мире у Болгарии -5,7.
Таким образом, демографические показатели на территории, подконтрольной боевикам ДНР, в два раза хуже, чем у самой вымирающей страны мира. Впрочем, есть еще ЛНР. Они не публикуют этих данных, но думаю, там еще печальнее.
Теперь понятно, от чего все эти годы так усердно освобождают Донбасс «освободители» - от людей.
Джерело: блог Дениса Казанського