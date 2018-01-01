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    Думки вголос

    У центрі Києва пам'ятки архітектури перетворюються на руїни зі щурами та сміттям

    У цивілізованих країнах історичну спадщину зберігають, а не перетворюють в бомжатники з щурами
    Мовою оригіналу В самом центре столицы, на Малой Житомирской, стоят и разрушаются заброшенные дома - памятники архитектуры. Пока их ещё можно спасти, но заметно, что осталось им недолго. Дома никто не охраняет, первые этажи завалены мусором. Если их в скором времени не сожгут, как другие подобные здания, то они через несколько лет рухнут сами по
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 18:50
    • Розсилка

    У цивілізованих країнах історичну спадщину зберігають, а не перетворюють в бомжатники з щурами

    Мовою оригіналу

    В самом центре столицы, на Малой Житомирской, стоят и разрушаются заброшенные дома - памятники архитектуры. Пока их ещё можно спасти, но заметно, что осталось им недолго. Дома никто не охраняет, первые этажи завалены мусором. Если их в скором времени не сожгут, как другие подобные здания, то они через несколько лет рухнут сами по себе.

    В связи с этим есть вопрос. Друзья, а у нас вообще есть закон, который позволяет отбирать у владельцев архитектурные памятники, если они их вот так вот уничтожают? И если такого закона нет, то почему его до сих пор не придумали?

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    У центрі Києва пам'ятки архітектури перетворюються на руїни зі щурами та сміттям
    У центрі Києва пам'ятки архітектури перетворюються на руїни зі щурами та сміттям
    У центрі Києва пам'ятки архітектури перетворюються на руїни зі щурами та сміттям
    У центрі Києва пам'ятки архітектури перетворюються на руїни зі щурами та сміттям
    У центрі Києва пам'ятки архітектури перетворюються на руїни зі щурами та сміттям

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    Кто владеет информацией и может просветить?

    Трудно поверить, что такое варварство возможно в самом сердце столицы. В цивилизованных странах историческое наследие сохраняют, а не превращают в бомжатники с крысами. А у нас такой гадюшник в трёх шагах от Майдана. Стыдно! Надо спасать памятники, пока не сожгли.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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