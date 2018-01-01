У центрі Києва пам'ятки архітектури перетворюються на руїни зі щурами та сміттям

У цивілізованих країнах історичну спадщину зберігають, а не перетворюють в бомжатники з щурами

Мовою оригіналу В самом центре столицы, на Малой Житомирской, стоят и разрушаются заброшенные дома - памятники архитектуры. Пока их ещё можно спасти, но заметно, что осталось им недолго. Дома никто не охраняет, первые этажи завалены мусором. Если их в скором времени не сожгут, как другие подобные здания, то они через несколько лет рухнут сами по

У цивілізованих країнах історичну спадщину зберігають, а не перетворюють в бомжатники з щурами

Мовою оригіналу

В самом центре столицы, на Малой Житомирской, стоят и разрушаются заброшенные дома - памятники архитектуры. Пока их ещё можно спасти, но заметно, что осталось им недолго. Дома никто не охраняет, первые этажи завалены мусором. Если их в скором времени не сожгут, как другие подобные здания, то они через несколько лет рухнут сами по себе.

В связи с этим есть вопрос. Друзья, а у нас вообще есть закон, который позволяет отбирать у владельцев архитектурные памятники, если они их вот так вот уничтожают? И если такого закона нет, то почему его до сих пор не придумали?

Читайте також Столичних водіїв попереджають про ожеледицю Сьогодні, 16:37 Кто владеет информацией и может просветить? Трудно поверить, что такое варварство возможно в самом сердце столицы. В цивилизованных странах историческое наследие сохраняют, а не превращают в бомжатники с крысами. А у нас такой гадюшник в трёх шагах от Майдана. Стыдно! Надо спасать памятники, пока не сожгли.

Джерело: блог Дениса Казанського

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