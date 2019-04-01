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    Думки вголос

    Зеленський і Смешко - головні тріумфатори виборів

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Ігор Смешко - Зеленський і Смешко - головні тріумфатори виборів
    Ігор Смешко

    Купити свій канал - вже не достатньо для перемоги. Намети і борди, схоже, взагалі не потрібні

    Мовою оригіналу

    Многие считают, что залог успеха Зеленского - поддержка телеканала 1+1, который с утра до вечера транслировал сериалы и юмористические шоу с его участием. Но как показывает практика, главное - не телеканал, а умение им пользоваться. Самый популярный в Украине канал - ТРК «Украина» Рината Ахметова - в режиме нон-стоп транслировал джинсу Ляшко и Вилкула, но это им, как видно, не помогло. У обоих слабые результаты. Откровенно неудачные выборы для обоих проектов Ахметова. Тот же Бойко сумел воспользоваться «Интером» намного эффективнее.

    Вообще, эти выборы ознаменовали закат эры традиционных политтехнологий. Палатки, борды, стандартная джинса в СМИ, помпезные партийные съезды - все это еще работает, но уже с очень низким КПД. Время этих технологий прошло. Наконец-то прогресс дошел и до нас.

    Главные триумфаторы выборов - Зеленский и Смешко - не вели традиционных предвыборных кампаний. Зеленский вообще отказался от любых дебатов и участия в ток-шоу, и появлялся на ТВ в основном в образе шоумена и актера. Заметно, что гораздо комфортнее он себя чувствовал в соцсетях, где часто записывал видеоблоги и обращения к своей аудитории. Причем, даже тут Зеленский использовал не традиционную площадку Фейсбука, а Инстаграм.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.5%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.2%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.2%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.6%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.0%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.0%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.2%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.3%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.7%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%

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    Зеленский - первый и единственный из всех украинских политиков, кто вообще может обойтись без телевизора. Охват его аудитории в соцсетях сопоставим с показателями среднего украинского телеканала. Короткий видеоблог в Инстаграме набирает по 700-800 тысяч просмотров, а отдельные видео - 1,5 млн. С такими показателями ему вообще можно не ходить на ток-шоу.

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    Зеленський і Смешко - головні тріумфатори виборів
    Зеленський і Смешко - головні тріумфатори виборів

    Смешко своим результатом, очевидно, обязан Дмитрию Гордону, который открыто призывал за него голосовать. Обращение Гордона в поддержку Смешко на ютубе набрало более 2-х млн просмотров. Это тоже сопоставимо с охватом эфира какого-нибудь «Ньюзвана».

    Старый мир рушится. Мураев вваливает огромные деньги в дорогой и понтовый телеканал «Наш», но одно видео на ютубе, записанное у Гордона на кухне, по охвату превосходит эту махину при нулевых затратах на производство контента. В результате Мураев снимается с выборов, чтобы не позориться со своими 2%, а Смешко набирает 6.

    Купить свой канал - уже не достаточно для победы. Палатки и борды, похоже, вообще не нужны. Гораздо выгоднее потратить эти деньги на нормальную кампанию в соцсетях. Рентабельность будет намного выше. Так что ждем в ближайшее время перекраивание бюджетов в штабах и массовый поход политиков в Инстаграм и Ютуб.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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