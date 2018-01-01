Культ Афгана - щупальці «русского міра»?

Коли Путін нагороджує своїх найманців у Сирії, ми гидливо кривимося. Чим краща агресія СРСР в Афгані?

Сьогодні в Україні один із тих «червоних днів календаря», які тримають нашу владу за горло ще чіпкіше, ніж «щупальця русского міра» Цой, Висоцький і Ко. Річниця виведення військ з Афганістану. Президент традиційно, як робили всі папєрєднікі (бо так заведено), пішов на якийсь захід до ветеранів-афганців, наговорив скирту

Війна у Афганістані. До чого тут нинішня Україна?

Коли Путін нагороджує своїх найманців у Сирії, ми гидливо кривимося. Чим краща агресія СРСР в Афгані?

Сьогодні в Україні один із тих «червоних днів календаря», які тримають нашу владу за горло ще чіпкіше, ніж «щупальця русского міра» Цой, Висоцький і Ко.

Річниця виведення військ з Афганістану.

Президент традиційно, як робили всі папєрєднікі (бо так заведено), пішов на якийсь захід до ветеранів-афганців, наговорив скирту пафосних слів, виписав ще пачку орденів і медалей - так, наче виявив якісь нові обставини в боях за Кандагар чи Герат.

І це можна сприймати як підсолоджену пігулку для Спілки ветеранів Афгану нардепа Куніцина, яку Кабмін трохи відсунув від бюджетного корита, обрізавши фінансування статутної діяльності з держбюджету без конкурсів.

Щоб якось виправдати «щупальця», Порошенко постійно згадує участь воїнів-афганців у Майдані й АТО, згадує загиблого Олега Міхнюка. Згадує, що сотні афганців пішли на фронт. (Тільки не уточнює, що і з російського, і сепарського боку теж).

Це фальш. Майданили й воювали безліч українських суспільних груп, спілок, субкультур та верств населення, і афганці - не найпередовіша з них.

Ну справді ж, не проводить же Попрошенко урочисті збори з футбольними хуліганами, які найбільше двіжували на Грушевського і лягали десятками під Широкиним і Пісками? Не нагороджує десятки ультрасів у, скажімо, річницю махача в Трубі орденами просто за те, що вони є і становлять чиюсь там політичну опору?

Культ Афгана на державному рівні - це чужі «щупальця».

Коли Путін нагороджує своїх найманців у Сирії, ми гидливо кривимося й матюкаємося.

Чим краща агресія СРСР в Афгані?

Там був комунізм, у Сирії - рускій мір і православіє. Геополітичні інтереси одні й ті самі: Москви.

Ну давайте ще вшановувати упокорення росіянами Сибіру, Туркестану чи Польщі Суворовим. Або придушену празьку весну - її ж теж у т.ч. українці душили.

До чого тут нинішня Україна?

До чого ці запобігання аж на такому державному рівні?

Коли ми і в цій темі діждемося свого Ваш..., тобто Volodymyr Viatrovych?

А самі афганці, звісно, здебільшого ні в чому не винні і мають право на власні дати та святкування. Так само, як і ветерани ВОВ.

Дивлячись, із чим і як вони себе ідентифікують.

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