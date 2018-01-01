  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Лиховій
    Думки вголос

    Культ Афгана - щупальці «русского міра»?

    Коли Путін нагороджує своїх найманців у Сирії, ми гидливо кривимося. Чим краща агресія СРСР в Афгані?
    Сьогодні в Україні один із тих «червоних днів календаря», які тримають нашу владу за горло ще чіпкіше, ніж «щупальця русского міра» Цой, Висоцький і Ко. Річниця виведення військ з Афганістану. Президент традиційно, як робили всі папєрєднікі (бо так заведено), пішов на якийсь захід до ветеранів-афганців, наговорив скирту
    • Дмитро Лиховій

      Журналіст

    • Сьогодні, 11:02
    • Розсилка
    Війна у Афганістані. До чого тут нинішня Україна?
    Війна у Афганістані. До чого тут нинішня Україна?

    Коли Путін нагороджує своїх найманців у Сирії, ми гидливо кривимося. Чим краща агресія СРСР в Афгані?

    Сьогодні в Україні один із тих «червоних днів календаря», які тримають нашу владу за горло ще чіпкіше, ніж «щупальця русского міра» Цой, Висоцький і Ко.

    Річниця виведення військ з Афганістану.

    Президент традиційно, як робили всі папєрєднікі (бо так заведено), пішов на якийсь захід до ветеранів-афганців, наговорив скирту пафосних слів, виписав ще пачку орденів і медалей - так, наче виявив якісь нові обставини в боях за Кандагар чи Герат.

    І це можна сприймати як підсолоджену пігулку для Спілки ветеранів Афгану нардепа Куніцина, яку Кабмін трохи відсунув від бюджетного корита, обрізавши фінансування статутної діяльності з держбюджету без конкурсів.

    Щоб якось виправдати «щупальця», Порошенко постійно згадує участь воїнів-афганців у Майдані й АТО, згадує загиблого Олега Міхнюка. Згадує, що сотні афганців пішли на фронт. (Тільки не уточнює, що і з російського, і сепарського боку теж).

    Це фальш. Майданили й воювали безліч українських суспільних груп, спілок, субкультур та верств населення, і афганці - не найпередовіша з них.

    Ну справді ж, не проводить же Попрошенко урочисті збори з футбольними хуліганами, які найбільше двіжували на Грушевського і лягали десятками під Широкиним і Пісками? Не нагороджує десятки ультрасів у, скажімо, річницю махача в Трубі орденами просто за те, що вони є і становлять чиюсь там політичну опору?

    Культ Афгана на державному рівні - це чужі «щупальця».

    Коли Путін нагороджує своїх найманців у Сирії, ми гидливо кривимося й матюкаємося.

    Чим краща агресія СРСР в Афгані?

    Там був комунізм, у Сирії - рускій мір і православіє. Геополітичні інтереси одні й ті самі: Москви.

    Ну давайте ще вшановувати упокорення росіянами Сибіру, Туркестану чи Польщі Суворовим. Або придушену празьку весну - її ж теж у т.ч. українці душили.

    До чого тут нинішня Україна?

    До чого ці запобігання аж на такому державному рівні?

    Коли ми і в цій темі діждемося свого Ваш..., тобто Volodymyr Viatrovych?

    А самі афганці, звісно, здебільшого ні в чому не винні і мають право на власні дати та святкування. Так само, як і ветерани ВОВ.

    Дивлячись, із чим і як вони себе ідентифікують.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Кабмін історія ветеран фінансування СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ілля Варламов
    Ілля Варламов

    бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Роман Цимбалюк
    Роман Цимбалюк

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ