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Дмитро Лиховій Журналіст

Про що сварилися та сперечалися українці у лютому

glavcom.ua
Українці звикли сперечатись в соцмережах, але інколи це доходить до крайнощів
фото: Depositphotos

«Менше сваріться, менше зліться на своїх, особливо коли для цього немає суттєвих приводів»

Цей реєстр ср-ів точно неповний, бо часу на сон мало, не кажучи вже про фейсбук. Але тримайте, щось фіксував.

Фейсбучні тренди і суперечки в лютому 2024:

01.02 – стаття Залужного на CNN.

01.02 – львівська «Цукерня» змінила дизайн інтер’єру.

02.02 – обговорення і поширення допису Гліба Бітюкова (громадський активіст, медик, військовослужбовець ЗСУ): «За десять років Збройні сили України мали бути центром реформ… Але так і не стали».

02.02 – емоційні коментарі речника ПС ЗСУ Юрія Ігната в фейсбуці.

03.02 – «Дія» зависла під час голосування на відборі на Євробачення.

03.02 – У Києві поліцейські ходили на групові секс-вечірки, щоб викрити організаторів і подати до суду.

04.02 – журналіст Цаплієнко написав про «критичну ситуацію в Авдіївці».

04.02 – FILM.UA Group зобразила Бородянку на афіші фільму «Буча».

04.02 – результати національного відбору на Євробачення та його проведення державним коштом під час війни.

05.02 – Зеленський обмірковує відставку Залужного.

05.02 – чи робить Альона Альона збори на ЗСУ?

05.02 – скандал, розслідування: за журналістами Bihus.info стежила СБУ.

06.02 – «мій 21 рік» (фото).

06.02 – Українське товариство глухих незадоволене якістю сурдоперекладу пісень на відборі на Євробачення.

06.02 – сюжет Бігуса про те, як за їхніми журналістами стежила СБУ.

07.02 – після розголосу Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт, який дозволяє зберігання і використання заморожених репродуктивних клітин загиблих військових.

07.02 – згенеровані ШІ котики – «всі потерпають від російських обстрілів» («навіщо постити фейки?»)

07.02 – у Космачі на Прикарпатті розлючений натовп із битками напав на жінку з дітьми в машині – її сприйняли за «наводчицю ТЦК».

08.02 – відставка Залужного, призначення головкомом Сирського.

08.02 – фото з Залужним.

09.02 – інтерв’ю Такера Карлсона з Путіним.

09.02 – Сирський народився в Росії, вчився в Москві.

11.02 – нові призначення у військовому керівництві.

11.02 – журналіст Роман Кабачій звинувачує харківську матір-прокурорку Ольгу Путятіну, яка залишилася в місті і загинула з трьома малими дітьми й чоловіком у пожежі внаслідок удара російського «шахеда».

11.02 – «жінки в Україні не потребують порад, чи треба їм виїжджати».

11.02 – польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на кордоні.

13.02 – Арестовича помітили біля казино в Монте-Карло.

14.02 – морські дрони ГУР потопили ВДК «Цезар Куніков» біля Алупки.

15.02 – ситуація в Авдіївці, заява 3 ошбр.

15.02 – ведуча «1+1» Людмила Барбір випадково в ефірі: «Бл-ь, я така кончена бл-ь в цьому костюмі, ладно, по-й, записуйте».

16.02 – ймовірне оточення в Авдіївці, звернення бійців.

16.02 – помер Навальний, ну і *** з ним («Крим не бутерброд»).

17.02 – вихід з Авдіївки.

17.02 – депутатка Безугла вразила мережу малюнком фантастичної потвори.

18.02 – інтерв’ю з дружиною Арестовича.

18.02 – у центрі Києва відкрили книгарню Сенс.

20.02 – День Героїв Небесної Сотні, десята річниця перемоги Революції Гідності.

20.02 – поляки блокують кордон, знову висипали зерно на землю.

21.02 – російський воєнкор, соратник Гіркіна Андрій Морозов «Мурз» наклав на себе руки через тиск командування.

21.02 – помер Степан Хмара.

21.02 – авдіївські «ждуни».

22.02 – Дмитро Медведєв заявив, що окупанти дійдуть до Києва і що Росія зачекалася Одесу.

22.02 – очікувана анексія Придністров’я.

23.02 – Ющенку 70 років.

23.02 – ПС ЗСУ знову збили російський літак ДРЛО А-50.

24.02 – роковини повномасштабного вторгнення РФ – рефлексії, спогади.

24.02 – 2/10 (років війни).

25.02 – День української жінки (день народження Лесі Українки).

25.02 – за два роки повномасштабної війни загинули 31 тисяча українських військових (Зеленський).

25.02 – пресконференція Зеленського.

26.02 – Філарет нагородив медаллю «За жертовність і любов до України» військового ЗСУ Віктора Пилипенка, але забрав медаль, коли дізнався, що Пилипенко гей.

26.02 – арешт Пашинського, «плівки Пашинського».

27.02 – блогер Дмитро Гордон проти каналу «Ісландія», Іванова і чорного піарника Петрова, дзвінок його матері.

27.02 – «бінго грьобаного діда».

27.02 – на польському кордоні польські силовики затримали українського журналіста Михайла Ткача, коли він знімав матеріал про транзит товарів між Польщею та Росією і Білоруссю.

27.02 – Росія готує Майдан-3?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інтернет українці соцмережі

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