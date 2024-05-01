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Дмитро Лиховій Журналіст

Головні теми, які обговорювали у соцмережах. Підсумки за квітень

glavcom.ua
Українці продовжують жваво обговорювати у соцмережах події у світі та в Україні
фото: Depositphotos

Чим запам'ятається українцям квітень 2024-го

Документую по ходу діла, у чому дедалі більше погрязає ФБ-спільнота, ну і відбиток подій на скрижалі історії заодно.

01.04 – флешмоб «як я голосував 5 років тому» та «навіщо ви це пишете?»

01.04 – чий Гоголь? (день народження письменника)

02.04 – піщана пилова буря із Сахари прилетіла в Україну

02.04 – Зеленський підписав закони про зниження віку для мобілізованих із 27 до 25 років та про електронний кабінет військовозобов’язаного

03.04 – документалка Альберта Цукренка «Русифікація в стилі поп» на «Суспільне Культура»

04.04 – відео з Порошенком на байку («підписуйтеся на мій ТікТок»)

04.04 – чи обирати хрест як основний елемент пам'ятників на Національному військовому меморіальному кладовищі

04.04 – Булгаков – українофоб чи ні? (з приводу визначення УІНП)

05.04 – «музичний дрон» по Ростовській області РФ

06.04 – у Києві СБУшники використали ТЦКшників, щоб спробувати вручити повістку журналісту «Слідство.Інфо», який зробив розслідування щодо голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка

07.04 – другий рівень срачу про Булгакова

08.04 – убивство школяра водієм УДО в київському фунікулері

08.04 – працівників «Пересувного цирку України» також заброньовано від мобілізації рішенням Мінкульту

09.04 – пункт про умови демобілізації виключили із законопроєкту про мобілізацію («у нас тепер звідси (із ЗСУ) один вихід – 200…»)

10.04 – «куплю шеврон «Безсмертний поні», «Необмежено придатний» (у зв’язку з вилученням із законопроєкту норми про демобілізацію)

10.04 – Орськ і Оренбург затопило водою

11.04 – Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію (без норм про демобілізацію)

11.04 – обстріл енергетичних об’єктів, зруйнована Трипільська ТЕС («нас очікує найважча зима»)

11.04 – Тарас Чмут: мобілізувати треба з 20 років

12.04 – Ганна Маляр довела до сліз депутатку Совсун – дружину військовослужбовця – в етері токшоу Суспільного

14.04 – Іран атакував Ізраїль ракетами і шахедами. Війська США допомагали їх збивати. Третя світова війна… знову не почалася

15.04 – депутатка Безугла пише, що ще 70 тис. доплат військовим за першу лінію – це популізм, і бюджет його не потягне. 15 млн за загиблого теж.

15.04 – любителі чистоти відмили стелу «Донецька область» від символіки бригад та прибрали прапори – масове невдоволення

15.04 – на фронті загинув громадський активіст, аеророзвідник 59 омпбр Павло Петриченко

15.04 – чому США допомагають Ізраїлю збивати ворожі ракети, а Україні – ні?

16.04 – помер письменник Дмитро Капранов

16.04 – флешмоб «Я – ухилянт» – російське ІПСО

17.04 – Тернопільська обласна бібліотека дискримінує (?) дітей переселенців: видає книжки тільки під заставу, бо раптом поїдуть і не повернуть

17.04 – Єрмак потрапив у рейтинг найвпливовіших лідерів світу від журналу «Тайм» – Зеленського там немає, а Юлія навальна на першому місці

18.04 – Фаріон назвала Жадана автором з лівацько-атеїстичним світоглядом

19.04 – у Ставропольському краї впав (збитий) російський стратегічний бомбардувальник Ту-22м3, який бомбив Україну

19.04 – п’ята річниця дебатів Порошенка і Зеленського на стадіоні

19.04 – виставка творів Алли Горської «Боривітер» у Києві – мистецька подія весни (обговорення в соцмережах)

20.04 – два військовослужбовці на Вінниччині розстріляли поліцейських під час перевірки їхнього авто і втекли

20.04 – Палата представників США нарешті проголосувала за законопроєкт про пакет допомоги Україні в розмірі $61 мільярд.

20.04 – конгресвумен українського походження Вікторія Спартц торпедувала законопроєкт про допомогу Україні поправками

21.04 – п’ять років із дня президентських виборів

21.04 – «Не уявляють, з ким розмовляють»: у ресторані «Гудвайн» співробітник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Віталій Манасян влаштував скандал із погрощами. Був звільнений уже того ж дня після допису бізнесмена Максима Шкіля

21.04 – де Роман Червінський? (термін арешту закінчився)

22.04 – російська ракета зруйнувала Харківську телевежу. Дехто з українців, зокрема священник Дедюхін, тішаться, що нарешті припиниться трансляція телемарафону

23.04 – для чоловіків до 60 від 25 квітня припиняють надавати консульські послуги за кордоном (багато хто обурений рішенням МЗС у контексті закону про мобілізацію)

23.04 – Катерина Поліщук «Пташка» попросила не називати її фемінітивами, бо вона воїн. Нова хвиля суперечок про потребу застосовувати фемінітиви

23.04 – першокласники у школах Києва не розуміють 40% почутого на уроках через недостатнє знання української мови, – дослідження ГО «Спільномова»

24.04 – Сенат США проголосував, а Байден підписав закон про допомогу Україні. Тут же пішов перший пакет

24.04 – після призупинення консульських послуг для українських чоловіків у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП «Документ» з вимогою видати їм паспорти

26.04 – фото хлопчика, який у шоломі і бронежилеті чекає своє замовлення у ресторані швидкого харчування в Харкові

26.04 – «білий» список медіа від ІМІ

26.04 – «На відбудову фортифікацій ми вкрали, перепрошую, вклали 37 мільярдів»: експерт Біркадзе обмовився в ефірі єдиного телемарафону

27.04 – депутатка Безугла кількома дописами атакує Суспільного мовника – його хочуть позбавити прайм-таймів у телемарафоні

27.04 – «Ді вельт» опублікував проєкт Стамбульських домовленостей 2022 року

28.04 – фестиваль «Книжна країна» на ВДНГ

29.04 – телеграм заблокував українські військові чат-боти

29.04 – військовий Сергій Гнезділов заявив, що в Києві йому погрожували та провокували бійку люди Євгена Карася – через сварки в соцмережах

29.04 – Сергій Лещенко: Дискредитація телемарафону «Єдині новини» – частина російської інформаційної війни проти України

29.04 – під час ракетного обстрілу Одеси поранення отримав проросійський екснардеп Ківалов

30.04 – письменниця Катерина Бабкіна з’їздила в Боснію, закликає вже зараз примирятися з росіянами, нецензурно відповідає своїм критикам і хоче подавати на когось до суду

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці соцмережі

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