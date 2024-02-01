Про що українці сперечалися в соцмережах. Огляд за січень

Фейсбучні тренди і сварки за перший місяць 2024 року

01.01 – Новорічні привітання.

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01.01 – день народження Бандери.

01.01 – росіяни шахедами зруйнували музей Шухевича й університет, де вчився Бандера, на Львівщині.

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01.01 – обговорення новорічного привітання Зеленського (жінки-біженки за кордоном образилися через протиставлення «втікачів» «громадянам», які лишилися в Україні).

01.01 – телемарафон (канал ICTV) у підсумковому випуску показав сюжет про пророцтва Ванги.

01.01 – день народження Вікторії Амеліної, яка загинула в Краматорську.

02.01 – масований ракетний обстріл Києва «кинджалами», є влучання.

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02.01 – драфт пропозиції щодо бронювання від мобілізації тих, хто зможе відкупитися («вийде з тіні і сплатить податки»).

02.01 – жарт «Кварталу 95» про жінку «сіськадовська».

03.01 – хто така Ірина Гатун, яка у «кварталі» «сіськадовська».

03.01 – звільнення за обміном 230 українських військовополонених.

04.01 – пропозиція Тимофія Милованова влаштовувати лотереї для мобілізації.

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04.01 – виявляється, Росія вже б’є по Україні північнокорейськими балістичними ракетами.

04.01 – спікер ВР Стефанчук обмежив право народних депутатів на відрядження за кордон.

05.01 – гола приватна вечірка на екокурорті на Закарпатті.

05.01 – посилення блокади перевезень з України в ЄС польськими фермерами і перевізниками.

06.01 – «українка на F-16 демонструє фігури вищого пілотажу» – фейк.

06.01 – Водохреще.

06.01 – Юрій Луценко в інтерв’ю Бориславу Березі про «наводку» російських ракет на підприємства українського ВПК.

07.01 – «навіть Північна Корея виробляє свої ракети, а Україна – не може».

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07.01 – новий законопроєкт про мобілізацію.

07.01 – «Усе вказує на Росію»: у Німеччині фіксують дрони над полігонами, де навчаються українці, але нічого не роблять.

07.01 – на фронті загинув поет, доброволець Максим Кривцов.

07.01 – так звана художниця Соня Морозюк, її «мазня» і чоловік, підозрюваний у корупційних зв’язках.

08.01 – Карл Волох і Віталій Портников на Прямому каналі закликають до перемир’я у війні.

09.01 – спендаперка Вікторія Таран в ефірі програми «Алкоміки» невдало пожартувала: «Як називають щасливих жінок з грошима? Вдови».

09.01 – Олена Жигір, яка називає себе волонтеркою, вигадала обставини загибелі Максима Кривцова і його кота, щоб зібрати гроші на свою картку.

10.01 – через спробу депутатів зняти з посади в комітеті Мар’яну Безуглу голова ВР Стефанчук закрив засідання парламенту. Після цього Безугла написала заяву про вихід зі «Слуги народу».

10.01 – колишня дружина бригадного генерала Собка написала пост зі звинуваченнями проти нього.

11.01 – Це – проста українська дівчина Горпина Тунбасевич із села Шкереберівці Тернопільської області…

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11.01 – книга Саймона Шустера про бункер Зеленського та ін.

11.01 – «капсула життя» винахідника Захаріна (на випадок руйнування житла внаслідок обстрілу).

11.01 – прощання з Максимом Кривцовим у Києві. «Хорошиє русскіє» переклали його вірш російською мовою.

11.01 – викриття львівських бізнесменів, родини Гринкевичів, на зловживаннях при постачанні ЗСУ.

11.01 – уряд відкликав законопроєкт про мобілізацію.

11.01 – грім і блискавка в Києві серед хуртовини без повітряної тривоги.

12.01 – США і Британія завдали удару по хуситах у Ємені.

12.01 – безпековий договір із Великою Британією.

14.01 – віцепрем’єр Федоров просуває проєкт збірки FPV-дронів у домашніх умовах.

14.01 – ЗСУ над Азовським морем знищили дві жирні цілі – літаки ДРЛО А-50 і командний Іл-22.

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15.01 – невідомі влаштували провокацію проти журналіста-розслідувача Юрія Ніколова – ломились до квартири, вимагаючи «йти служити».

16.01 – Іран обстріляв «шпигунські бази» на півночі Іраку і нібито зачепив американське консульство (насправді ні) – знову «початок Третьої світової».

16.01 – у мережу злили відео, де працівники Bihus.Info вживали наркотики.

16.01 – волонтери (Чмут, Тайра, Солошенко та ін.) у Давосі на фото з Пінчуком.

16.01 – глава МЗС Кулеба в інтерв’ю сказав, що коли в нас закінчиться зброя – будемо відбиватися лопатами.

17.01 – дописи на захист Bihus.Info, за якими стежили силовики.

18.01 – так звана художниця Соня Морозюк розірвала стосунки з Романом Гринкевичем після обвинувачення його родини в розкраданнях на закупівлях для Міноборони.

19.01 – затримання засновника інвестиційної компанії в Україні Concorde Capital Ігоря Мазепи.

20.01 – День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

21.01 – ДБР не може знайти Романа Гринкевича, який уже був затриманий.

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21.01 – плагіат у роботах освітян.

22.01 – День соборності, Зеленський подає законопроєкти про множинне громадянство та про історично населені українцями території РФ.

22.01 – затримання Романа Гринкевича в трусиках.

22.01 – Олександр Сапега: «Таке враження, що нас вирішили придавити як клас», каже Андрій Федорів, найуспішніший маркетолог України. Давайте глянем, що там за клас такий у вас (розголос від т.зв. «тиску на бізнес»).

23.01 – рух «Маніфест 42» анонсував «призупинку роботи підприємств» на знак протесту проти «тиску на бізнес».

23.01 – Сергій Лещенко заявив, що Заходу треба припинити підтримку українців, які втекли від війни.

24.01 – збиття російського Іл-76 над територією Бєлгородської області РФ – із полоненими українцями чи ракетами? Критика комунікації влади.

25.01 – СММ Вінницяводоканалу про пуголовка в воді з крана.

25.01 – «Міс Японії 2024» стала українка.

26.01 – обговорення норми закону про утилізацію збережених безоплатно статевих клітин у разі смерті військовослужбовця.

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26.01 – у Харкові після чергового обстрілу вулицю Пушкінську перейменували на Григорія Сковороди.

26.01 – присудження Держкомтелерадіо премії ім. Максима Рильського плагіатору Дмитру Дроздовському.

26.01 – ситуація в Техасі.

27.01 – чоловік блогерки Пренткович Андрій Гонковський поїхав з нею за кордон як волонтер, та заодно відпочив на Мальдівах.

28.01 – гурт «ХЗВ» (звично) виступив голяка на вечірці в готелі на Драгобраті, але багатьох це обурило, зокрема міністерку Верещук – «не в тому місці, не в той час».

29.01 – Зеленський заявив, що хотів би, щоб гроші, які інші країни надають як соцдопомогу українським біженцям, надавалися Україні – і щоб вже сама Україна їх розподіляла між цими людьми.

29.01 – Зеленський звільнив Залужного?

30.01 – обговорення спроби зняти Залужного.

31.01 – Командир 118-ї бригади ТрО Андрій Стуженко про мобілізацію: «Не вийшов з машини – прострелили коліно».

31.01 – рішення Міжнародного суду ООН за позовом України до РФ.