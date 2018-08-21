Греки позбавляються від російського релігійного впливу

Балкани це порохова бочка Європи, в Брюселлі це розуміють, тому й займаються цим регіоном

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В Греции назначили нового губернатора Афона. Им стал Костас Димцас, близкий к главе Элладской церкви архиепископу Иерониму человек. Ранее он работал журналистом, а с 2010 года директором церковного благотворительного фонда. Кандидатуру Димцаса предложил премьер Ципрас и также одобрил Иероним.

Новый губернатор подчеркнул, что будет наблюдать за юрисдикцией Вселенского патриархата на Афоне. Он также выразил поддержку и уважение Патриарху Варфоломею, как правящему архиерею горы Афон.

Важно помнить, что губернатор Афона подчиняется Министерству иностранных дел Греции. Также в его полномочия входит мониторинг соблюдения Устава горы Афон, вопросы правопорядка и безопасности.

Это событие является частью одного большого процесса – уменьшение российского влияния в Греции по церковной линии. Дело в том, что Москва ранее продвигала свои интересы через греческие монастыри, в том числе и на Афоне. Влиять на монахов России позволяют деньги, широкие автономные права монастырей (которые чисто формально подчиняются митрополитам), а также идейная близость – консерватизм. Именно на него и напирают. В монашеской среде на ура воспринимается вся вот эта риторика про традиционные ценности, про Россию как оплот консерватизма, и прочую ерундистику третьего срока Путина.

Так вот греки и решили (ну или им помогли решить) положить этому край. Сначала высылают российских дипломатов, негативно отзываясь об Императорском Палестинском обществе (толстый намек). Затем начинаются трудности у священников РПЦ с визами (хотя называть это трудностями явное преувеличение, подумаешь вместо мультивизы дали месячную). После Синод Элладской Церкви принимает поправки к своему Уставу и лишает монастырей автономии. А в это время премьер Ципрас назначает своего человека губернатором Афона. Причем по-сути идет нарушение установленной неписанной практики – назначать на эту должность чиновников из “местных”, т.е. уже работавших на Афоне. Нет, Ципрас присылает доверенное лицо из Афин. При этом новый губернатор пользуется поддержкой главы Элладской Церкви Иеронима.

Отдельно конечно стоит упомянуть, что Вселенский Патриарх был против данной кандидатуры, он хотел на эту должность представителя дипкопуса Греции в Турции, т.е. доверенного себе человека. Но это уже кулуарная игра за влияние. Что же следует точно из данной ситуации, что Россию выдавливают из Греции, причем делают это элегантно. Афины против влияния Москвы и вмешательства во внутренние дела (церковные) и международные (соглашение Греции и Македонии), но при этом греки не против российских туристов. Политика отдельно, деньги отдельно.

Все описанные мною события – это глобальный план ЕС по стабилизации ситуации на Балканах, снижение влияния России, более тесная интеграция с ЕС и НАТО. Вспомните, как выдавливали российское влияние в Черногории, когда та заявила о намерении вступить в НАТО. В Брюселле выбрали Афины для роли драйвера данного процесса. С принятием Македонии в НАТО, а соглашение с Грецией о названии страны открывает этот путь, Сербия станет анклавом (там еще конечно есть Босния и Косово, но то детали), вокруг стран-участниц Альянса. И это по мнению европейских чиновников будет важным аргументом в сторону западной интеграции страны. Балканы это пороховая бочка Европы, в Брюселле это понимают, поэтому и занимаются данным регионом.

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