Трамп розкрив деталі переговорів із Путіним
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Глава РФ не піднімав питання щодо американських санкцій за закритими дверима
Президент США в інтерв’ю із інформаційним агентством Reuters вперше розкрив деталі переговорів із очільником РФ, які відбулися 16 липня 2018 року в Гельсінкі.
Так за словами Дональда Трампа із Володимиром Путіним він обговорив питання безпеки Ізраїлю і ситуацію в Сирії, російську анексію Криму і вторгнення в східну Україну. Також глави США і РФ обговорили питання, які пов’язані із створенням газогону Північний потік 2, який має напряму з’єднати РФ і ФРН, викликаючи при цьому критику США і країн Центрально-Східної Європи.
Окремо Дональд Трамп відзначив те, що Володимир Путін в рамках переговорів тет-а-тет не піднімав питання щодо санкцій, які США запровадили стосовно РФ. До цього главу Білого Дому критикували за небажання відкрити деталі переговорів із очільником Кремля.
В той же час адміністрація Дональда Трампа постійно була змушена реагувати на заяви із боку РФ щодо суті розмов у Гельсінкі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп жодного разу не згадав про Україну на підсумковій прес-конференції після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
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