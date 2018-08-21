Трамп розкрив деталі переговорів із Путіним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп і Володимир Путін на саміті у Гельсінкі

Глава РФ не піднімав питання щодо американських санкцій за закритими дверима

Президент США в інтерв’ю із інформаційним агентством Reuters вперше розкрив деталі переговорів із очільником РФ, які відбулися 16 липня 2018 року в Гельсінкі.

Так за словами Дональда Трампа із Володимиром Путіним він обговорив питання безпеки Ізраїлю і ситуацію в Сирії, російську анексію Криму і вторгнення в східну Україну. Також глави США і РФ обговорили питання, які пов’язані із створенням газогону Північний потік 2, який має напряму з’єднати РФ і ФРН, викликаючи при цьому критику США і країн Центрально-Східної Європи.

Окремо Дональд Трамп відзначив те, що Володимир Путін в рамках переговорів тет-а-тет не піднімав питання щодо санкцій, які США запровадили стосовно РФ. До цього главу Білого Дому критикували за небажання відкрити деталі переговорів із очільником Кремля.

В той же час адміністрація Дональда Трампа постійно була змушена реагувати на заяви із боку РФ щодо суті розмов у Гельсінкі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп жодного разу не згадав про Україну на підсумковій прес-конференції після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Читайте також статті:

Побачення у Гельсінкі. Як Путін і Трамп «добре поговорили»

«Це була неймовірна капітуляція». Америка шокована Трампом