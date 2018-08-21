Солідарність з Олегом Сенцовим: під посольством РФ у Києві пройде акція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Символом міжнародної акції «Солідарність з Олегом Сенцовим» стане колючий дріт

Сьогодні, 21 серпня, у 100-й день від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів, український ПЕН спільно з Центром громадянських свобод проведе акцію біля посольства Росії в Києві.

Початок акції об 11:00.

Організатори закликають приносити на акцію свої листи до Олега. Під час акції будуть читати листи до Сенцова та його оповідання.

Акція «Солідарність з Олегом Сенцовим» стане частиною міжнародної ініціативи, започаткованої PEN International.

Нагадаємо, що 14 серпня Міжнародний ПЕН оголосив марафон написання листів на підтримку Олега Сенцова.

21 серпня всі листи будуть роздруковані й принесені до посольств Росії в різних країнах.

Свої листи підтримки Сенцову в рамках акції, зокрема, написали кінорежисери Кен Лоуч, Майк Лі, Том Стоппард, актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай, письменники Світлана Алексієвич, Ієн Ренкін, Марґарет Етвуд та Ніл Ґейман.

«Символом міжнародної акції «Солідарність з Олегом Сенцовим» стане колючий дріт, тож закликаємо використовувати його на плакатах, футболках і приносити на саму акцію», - заявили організатори.

Окрім України та Великої Британії, акції «Солідарність з Олегом Сенцовим» одночасно відбудуться в Кенії, Швеції, Данії та Сполучених Штатах Америки. В Україні до Києва приєдналися Вінниця та Львів.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликав Росію негайно звільнити Сенцова, який понад три місяці голодує в російській колонії.

Нагадаємо, у Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити Сенцова.

Сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що Олег не буде просити помилування у Путіна.