НАТО нарешті почало реагувати на військову загрозу від Росії

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

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Путін все ж отримав «холодну війну», про яку так довго мріяв

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Наконец Североатлантический Альянс полностью пришел в себя и начал реагировать на военную угрозу со стороны России на концептуальном, а не лишь на рефлекторном уровне. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на этой неделе военные эксперты НАТО приняли решение о новой военной стратегии для Альянса, что позволит «полностью подготовиться к обороне и гарантировать стабильность». Официальная причина – угроза со стороны РФ и «другие вызовы».

О том, что де-факто началась новая «холодная война», я говорил в 2015-м. Теперь она наступила «официально».

…В НАТО «скушали» войну против Грузии и оккупацию части ее территории, «скушали» начало военной агрессии против Украины и оккупацию Крыма и части Донбасса, появление целых соединений российских войск на западных кордонах РФ и массы войск в Крыму, размещение носителей ядерных зарядов (а может, и самого ядерного оружия) в том же Крыму и Калининградской области, российскую агрессию в Черном и Азовском морях, разрушение Москвой международной правовой договорной базы в сфере безопасности, и т.д., и т.п. «Скушали» даже тот факт, что уже в конце 2014 года Кремль в своей новой военной доктрине назвал НАТО главной угрозой для национальной безопасности РФ. Попытки немногих адекватных стран Запада – в первую очередь США и стран Балтии – открыть партнерам по Альянсу глаза на реальность особого восторга в Европе не вызывали. Но Путин все же добился своего. После многих лет титанических усилий и грабежа своего народа и своей страны в пользу фуфловой мощи ВС РФ, он получил столь желанную «холодную войну» как фактор консолидации табунов российских хомячков против «агрессивного блока НАТО». Маленький (во всех смыслах) российский фюрер на данном этапе победил. По крайней мере, ему так кажется.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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