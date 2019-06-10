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    Думки вголос

    Про «нові обличчя» в списку партії «Слуга народу»

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Юрій Гусєв - Про «нові обличчя» в списку партії «Слуга народу»
    Юрій Гусєв

    У списку кандидатів в депутати від «Слуги народу» прохання звернути увагу на Ю. Гусєва (№41)

    Этот экс-замминистра обороны (2014-2016 гг), согласно нескольким инсайдам, рассматривается на пост нового главы Минобороны.

    Но дело даже не в том, является ли Гусев завтрашним главой военного ведомства. Он - в проходной части списка партии «внесистемных новых лиц». Мы не будем вспоминать деятельность Гусева в печально известном Госагентстве по инвестициям Каськива во времена Януковича. Сейчас - о вопросах, которые возникли к Гусеву в бытность его заместителем министра обороны после Майдана.

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    В частности, один из таких вопросов Комитет нацбезопасности и обороны ВР рассматривал весной 2015 года. Речь шла о завышении цены при закупке топлива для армии - плюс 6 000 грн к рыночной цене на тонну, всего переплата составила 180 млн грн. Ю.Гусев в расследовании Комитета ВР фигурировал как организатор тендера. Схему тогда удалось прикрыть, к счастью для госбюджета. Правда, дело, возбужденное правоохранителями, ничем не закончилось…

    Еще один вопрос – относительно закупки жилья для военнослужащих, которую также курировал Гусев. В частности, в 2015 году МО из госбюджета было выделено на закупку квартир 1 млрд. 140,5 млн. грн. по программе «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України», за которые до конца года планировалось приобрести порядка 2 000 квартир. Деньги были выделены летом. Однако по неизвестным причинам до конца года было закуплено… 75 квартир на сумму 119 млн грн. Программа (при наличии средств!) была успешно сорвана, о судьбе остальной суммы неизвестно. И снова пытались вмешаться правоохранители, и снова – без результата…

    Это не окончательный список вопросов к Гусеву. Но даже комментарии по указанным фрагментам с его стороны или со стороны партийного руководства «Слуги народа» весьма облегчили бы понимание, о каких «новых лицах» идет речь. Не говоря уже о том, что эти «новые лица» пророчатся на высшую должность в армии…

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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