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    Думки вголос

    Прихильники Зеленського вже хочуть за допомогою петицій заборонити критикувати владу

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Прихильники Зеленського вже хочуть за допомогою петицій заборонити критикувати владу
    Володимир Зеленський

    А ще вчора всі ці люди нещадно критикували попередню владу

    Мовою оригіналу

    Надо срочно регистрировать петиции об отмене петиций об отмене петиции об отставке Зеленского! Правда, тогда оппоненты предсказуемо зарегистрируют еще 100500 петиций об отмене этих петиций об отмене петиций об отмене петиции об отставке…

    Если серьезно – то это уровень понимания демократии. Критиковать власть в стране, смело претендующей на звание демократической – это нормально. Более того – это необходимо. Предыдущую власть не критиковал только ленивый, но любые ее попытки прижать свободу слова встречались в штыки, а акции протеста насчитывались сотнями. И это – норма, пока проходит в цивилизованном русле.

    Но требовать запретить критиковать власть, в данном случае – запретить петицию об отставке, это верх идиотизма, цинизма и лицемерия. Это – попытка запретить гражданам высказывать свое мнение. Или – дать основание власти для такого запрета. Причем, смею полагать, выступают за этот запрет те, кто вчера критиковал власть без передышки.

    Все прекрасно понимают, что петиция об отставке никакой отставки не повлечет. Дураков нет. Но эта петиция – важное напоминание новой власти, что Украина – демократическая держава. И благодаря именно торжеству демократии эта власть, собственно, и стала властью.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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