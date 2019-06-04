Росія готує нові історичні удари по Україні в рамках продовження гібридної війни

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йоахім фон Ріббентроп, Йосип Сталін і В'ячеслав Молотов

Втративши абсолютний зв'язок з реальністю російська еліта хоче відіграти історію назад, і сіє міжнародно-правовий хаос всюди

Мовою оригіналу

Россия в рамках продолжения «гибридной войны» против Украины задействует спекуляции на теме проблемных моментов из исторического прошлого. На этот раз были синхронизированы удары по двум направлениям.

Первый - это публикация советских оригиналов Договора о ненападении между сталинским СССР и нацистской Германией от 23 августа 1939 года, а также дополнительного секретного протокола к нему.

Соответствующие материалы были предоставлены документальным департаментом МВД РФ. Конечно, в явленых миру визуальных образах документов 80-летней давности нет никакой новой информации, ведь у историков в распоряжении эти данные еще с начала 1990-х гг., хоть и на базе немецкого микрофильма. Более того, в 1980-х гг. правительство Польши, как страны, наиболее сильно пострадавшей от советско-нацистского пакта, потребовало от Москвы пролить свет на вопрос, в виду чего была создана комиссия во главе с секретарем ЦК КПСС А.Яковлевым. Но тогда комиссия констатировала, что подлинников пакта не существует.

Теперь же, через 30 лет оригиналы пакта всплыли. Казалось бы, в чем тут логика российского режима, ведь в очередной раз они сами актуализируют крайне невыгодный для них вопрос? Ведь, как известно 23 августа – дата подписания пакта Молотова-Риббентропа, и согласно решению Европейского парламента, с 2009 года это - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

В данном случае расчёт Москвы состоит в следующем. Как известно, в 1991 году Советский Союз распался, и были образованы 15 независимых государств. При этом территории 6 из них, - а именно, Украины, Беларуси, Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии - являлись в свое время предметом тайных договоренностей по разграничению сфер влияния в Европе между СССР и Третьим Рейхом. Особенный интерес тут представляют Украина, Беларусь и Молдова - как известно, страны Балтии до 1939 г. были со времени образования СССР независимыми странами, и были поглощены СССР помимо их воли, в тоже время Украина (тогда УССР) и Беларусь (тогда БССР) существенно прирастили свои территории путем включения в свой состав населенных украинцами и белорусами земель Второго польского государства, которое перестало существовать после начала Второй мировой войны. Относительно Молдовы, как помним, в 1940 г. именно по решению Москвы на отобранной у Румынии территории Бессарабии такая республика, собственно, и была создана.

Современная путинская Россия не имеет отношения к территориям, которые были обозначены в тайном протоколе к пакту, а значит особо ничего не теряет от его публикации. В то же время территориальная целостность Украины, Беларуси и Молдовы теперь ставится под вопрос.

Если сделать акцент именно на Украине, то в текущих условиях внутриполитической турбулентности публикация текста пакта ударяет больнее всего именно по Киеву. Цель Москвы - дать почву для очередного витка антиукраинской риторики для польских ультраправых националистических организаций, которые получают щедрое финансирование от россиян. Накануне 80-летия пакта будет реанимирована тема возврата «Схидных Кресив», а это в основном западноукраинские земли.

Особенно яростно эту повестку продвигает лояльная Кремлю партия «Змяна» во главе с Матеушем Пискорским. Не стоит забывать, что опасную тему реституции имущества польских граждан, живших на «Схидных Кресах», в 2015 г. поднимал президент Польши Анджей Дуда.

Аналогичная проблема относится Южной Бессарабии, которая входит сейчас в состав Одесской области, и может быть предметом интереса румынских националистов. Что важно - Северная Буковина не имеет никакого отношения к пакту, и также важно упомянуть, что пакт никоим образом не касался вопроса принадлежности Закарпатья, которое в то время было оккупировано союзницей нацисткой Германии – Венгрией во главе с регентом Хорти. Но, как показывает политическая реальность, это не остановит венгерских и румынских псевдонационалистов, сидящих на путинской подкормке.

Москва спит и видит, что Варшава, Будапешт и Бухарест будут лоббировать тему автономизации различных частей Западной и Южной Украины, что облегчит кремлевцам протаскивание концептов «автономного Донбасса» и «федерализации Украины».

Это особенно опасно в виду второго исторического удара, который нанесли из России.

Речь идет о заявлении депутата Госдумы РФ Евгения Фёдорова о том, что Россия должна официально объявить распад советского государства в 1991 году нелегитимным и преступным, что сразу же предоставит Москве неоспоримые доводы во всех судебных тяжбах, связанных с кризисом вокруг Украины. Он подчеркивает, что «сама история с Крымом не оформлена с точки зрения международного права. Крым наш, но оформлен он как присоединение в результате волеизъявления, а по международному праву это не считается. По международному праву считаются только границы по итогам 1945 года. Все отступления от этих границ, даже через референдумы, являются нелегитимными».

Иными словами, с одной стороны Федоров на официальном уровне признает, что «референдум» 2014 года по Крыму – это псевдореферендум, и он нелегитимен. А именно эту легитимность, по его мнению, нужно искать в послевоенных решениях 1945 года, когда была упразднена автономия крымских татар после их депортации и создана Крымская область в составе РСФСР.

Но здесь поневоле напрашивается вопрос: в 1954 г. ввиду экономической целесообразности Крым передали в состав Украины, и именно за период 1954-2014 гг., находясь в составе Украины, Крымский полуостров, что называется, расцвел и стал «жемчужиной Черного моря».

Теперь же по инициативе спикера Госдумы Володина поднимается сюрреалистическая тема выплат компенсации Крыму за годы «украинской оккупации» 1991-2014 гг., и сейчас Государственная дума РФ объявила тендер по оценке «ущерба», якобы нанесенного Крыму до его аннексии Россией. Стоимость оценки «дооккупационного ущерба» - 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Странно, но вряд ли в Москве не осознают, что такими шагами они лишь усиливают позиции стран Центральной-Восточной Европы, включенных в свое время в организацию Варшавского договора, в вопросе их законных требований к Кремлю о компенсации за советскую оккупацию 1945-1991 гг. А также аналогичные претензии к России со стороны стран Балтии за оккупацию 1940-1991 гг.

Потерявшая абсолютную связь с реальностью российская элита хочет отыграть историю назад, и сеет международно-правовой хаос повсюду. Даже не осознавая, что сама является лоскутной территорией, на земли которой с большим аппетитом смотрят со всех сторон, особенно перенаселенные восточные и юго-восточные соседи.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»