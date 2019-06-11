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    Думки вголос

    Росія продовжує дискредитувати Україну на індійському ринку озброєнь і військової техніки

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Росія продовжує дискредитувати Україну на індійському ринку озброєнь і військової техніки

    З російської подачі всі проблеми військово-транспортної авіації ВПС Індії були покладені на Україну

    Мовою оригіналу

    Российской стороной была предпринята очередная попытка дискредитировать Украину на индийском рынке вооружений и военной техники.

    03 июня самолет Ан-32 ВВС Индии совершал перелёт по маршруту Джорхат - Мечука. По имеющейся информации, на борту экипажа находились военнослужащие и члены экипажа. Перелёт был осложнен дождём во время пролёта над горной местностью.

    В индийских СМИ отмечали, что авиакатастрофы в этом регионе не являются редкостью.

    Сразу после исчезновения самолёта с радаров началась поисковая операция. На данный момент в индийских ВВС не знают о том, что стало причиной аварии - техническая неполадка или человеческий фактор.

    С российской же подачи все проблемы военно-транспортной авиации ВВС Индии были возложены на Украину. Через «иностранные СМИ», в которых и стоит разобраться.

    В частности, 06 июня через «новозеландского журналиста и аналитика в сфере ВТС» Rakesh Krishnan (прежние публикации которого имеют пророссийский характер, в частности, даныій «журналист» писал для Russia Beyond the Headlines - проекта, созданного в 2007 году «Российской газетой», и в 2017 переданный управляющей телеканалом RT компании), в издании «Business Today» была опубликована статья о том, что Ан-32 является самым проблемным для Индии самолётом. Так, в духе российской пропаганды события 2014 года в Украине им называются «спонсируемым США переворотом».

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    Далее следует ряд манипуляций, например то, что украинцы вышли из контракта, поскольку Индия отказалась от санкций против РФ, и дальнейшая модернизация самолётов была остановлена.

    У прочитавшего статью должно сложиться мнение, что ключевым виновником отсрочки модернизации Ан-32 является украинская сторона. Хотя одной из причин медленной модернизации названа бюрократия в оборонных ведомствах Индии, конечный вывод автора - Индии следует пересмотреть оборонные связи с Киевом с намеком в пользу Москву.

    Также, Rakesh Krishnan не указал, что потерпевший крушение самолет не проходил ремонтные работы в Украине в рамках контракта на модернизацию 105 самолётов Ан-32 от 2009 года, и не был сертифицирован украинской стороной для совершения полётов.

    Кроме того, автор проигнорировал то, что на самом деле контракт продолжает выполняться.

    Так в апреле 2019 года согласно сообщению пресс-службы ГП Спецтехноэкспорт, украинской стороной была обеспечена поставка очередной партии комплектующих для модернизируемых на мощностях в Индии Ан-32 в рамках заключенного в 2009 году контракта.

    А с конца 2018 года поставки украинских комплектующих по контракту выполнялись ежемесячно. Тогда же было анонсировано, что условия контракта будут полностью выполнены до сентября 2020 года.

    Кроме того, стороны ведут переговоры о возможности модернизации в Украине дополнительно 20 единиц индийских Ан-32.

    Скорее всего, именно это и не устраивает российскую сторону.

    Не удивительно, что в России заинтересованы в дискредитации Украины, поскольку наблюдается тенденция постепенного отказа Индией от российского вооружения, комплектующих и услуг в пользу американского, европейского, а также украинского производителя.

    Это и неудивительно, потому что, по мнению тех же индийских экспертов (и не только), Россия демонстрирует неспособность проводить импортозамещение, и дальше поставляет на рынки технически устаревшее и некачественное вооружение.

    Поэтому в РФ выбрали наиболее подходящий и тенденциозный метод противодействия в тех сегментах, где присутствует постоянная конкуренция с украинскими предприятиями, именно кампании по дискредитации нашей страны на международной арене.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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