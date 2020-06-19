Про виконання Меморандуму з інвесторами у відновлювальну енергетику

Сьогодні у Кломойського є два шляхи

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Несмотря на де-факто благословленное Президентом Зеленским подписание Меморандума Премьером и уступки со стороны инвесторов, зная типичное поведение Геруса могу предположить - он с упорством будет будет продолжать «закапывать» себя и других.

Причины такого поведения следующие:

удовлетворение амбиций и комплексов проигравшего аргументированную дискуссию, а иногда даже не явившегося на обсуждение. Это будет повторятся и в других ситуациях в силу специфического характера;

желание скрыть от Президента Зеленского подарок Коломойскому, который скрыть невозможно. «Заниженный» на 10 млрд. грн тариф Укрэнерго на 2020 не мог не вылезти боком. Слушать «застереження» отдельных членов НКРЕКП по поводу возможного роста тарифа Укрэнерго смешно - где же были Ваши «застереження» в ноябре-декабре 2019 года или в 1 квартале, когда можно было плавно исправить ситуацию;

давняя, и вероятно небескорыстная, любовь к «CNBM». В 2015 Герус в частном порядке предлагал последним щадящее снижение на короткий период. Именно это будет двигать им для смягчения условий для старых станций маскируя это заботой о «ангелах», называя всех остальных олигархами и требуя 30%/50%/100% снижения для них.

Традиционно несостоятельные аргументы Геруса будут:

«мы окружены ДТЭК и олигархами». На самом деле сектор очень сегментирован - более 300 компаний, а топ-5 составляет менее 50% рынка;

«в Германии что-то дешевле, поэтому нужно -30%». Тут классика - «на глазок, но с эмоцией». Попытка установить в Украине задним числом тариф ниже чем сейчас в ряде южных (выше инсоляция на 25% чем юг Украины), европейских (кредиты по 3% на 10 лет, WACC до 10%) стран, игнорируя другие факторы (например, 20 лет срок PPA) - расписаться в своей некомпетентности и ангажированности, повесить несмываемое пятно на репутацию и ущерб для бюджета Украины по результатам арбитражей.

Резюмируя есть два пути:

логичный и эффективный для патрона Геруса господина Коломойского вариант, а именно как можно быстрее проголосовать закон согласно Меморандума;

затягивать закон и решения НКРЕКП делая братскую могилу репутации; вступить в конфронтацию и потерять доверие Зеленского; стать невыездным в развитый мир и оглядываться в Украине.

P.s.: Посол Германии в Украине, кстати, был среди подписавших совместное с другими странами обращение к Украине как можно скорее исправить ситуацию!

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