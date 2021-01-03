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    Думки вголос

    Тарифи на електроенергію. Чого очікувати?

    • Дмитро Вовк

      Ексочільник НКРЕКП 

    • Розсилка
    Електроенергія для населення залишилась єдиною серед усіх тарифів - Тарифи на електроенергію. Чого очікувати?
    Електроенергія для населення залишилась єдиною серед усіх тарифів

    Реформування енергетичного ринку в руках Кабміну

    За тепло, воду, газ, прибудинкову територію, вивіз сміття та інші побутові споживачі сплачують різні тарифи, бо користуються послугами різних компаній з різними витратами.

    І лише електроенергія для населення залишилась єдиною серед усіх тарифів де єдина ціна для всієї України.
    Враховуючи перші кроки Уряду по підвищенню тарифів для населення яку величають «відміною пільгових 100 кВт.год» очевидним очікувати в найближчий час встановлення різних тарифів в кожному регіоні, що є справедливим відходом від принципу «від кожного за його здібностями, кожному за його потребами».

    Випереджаючи Ваше запитання – «а чого чекати в кінцевому рахунку?» даю індикатив, а саме тарифи які сплачуватиме малий бізнес (2-ий клас споживачів) вже в січні 2021 року в розрізі регіонів.

    Параметри впровадження в руках Уряду...

    Джерело: блог Дмитра Вовка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: тарифи бізнес електроенергія населення
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