Скасування обов’язкового ЗНО: усі деталі

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У випускників-2020 намічається шалене літо

Сьогодні парламент дозволив випускникам не здавати випускні іспити. Бали за Державну підсумкову атестацію виставлятимуться за результатами оцінок, які випускник отримував впродовж року. Зовнішнє незалежне оцінювання також необов’язкове – його мають складати тільки ті випускники, які планують вступати у виші. Цей законопроєкт ініціював президент Володимир Зеленський.

Як пояснила очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій вчора під час засідання уряду, «законопроєкт (№3669, ухвалений сьогодні, - «Главком») робить добровільною здачу ДПА у формі ЗНО». Формулювання таке: «здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням».

Зауважимо, що 12 червня освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що «у високих владних структурах готуються документи про скасування зовнішнього незалежного оцінювання взагалі». Абітурієнти та освітяни відреагували миттєво: того ж дня у соцмережах розпочався флешмоб #РукиГетьВідЗНО. Після численних мітингів і протестів уряд відмовився від такого кроку.

Нардеп від партії «Голос» Інна Совсун назвала ухвалений сьогодні Радою документ «трохи шизофренічним», і небезпідставно. «Йдеться про те, що випускники звільняються від проходження ДПА, а вже наступний абзац про те, що за бажанням вони мають право пройти державну підсумкову атестацію, в тому числі – у формі ЗНО. Якщо епідеміологічна ситуація в країні така тяжка, що Офіс президента почав думати над скасуванням ЗНО, навіщо давати право складати ДПА?».

Окрім врегулювання проведення цьогорічного ДПА та ЗНО, документ також визначає нюанси початку та закінчення навчального року – на тлі прогнозованого продовження пандемії. Зокрема, у разі встановлення заборони учням відвідувати школи через карантин з Covid-19, визначати дату початку та/або закінчення відповідного навчального року буде уряд.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що змінюється

Державна підсумкова атестація – це форма контролю відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти. У старшій школі ДПА передбачає: екзамен з української мови – у формі письмового переказу; профільного предмета (або на вибір з історії України чи математики) та предмета на вибір.

Цьогоріч на практиці все виглядатиме інакше: діти не будуть складати екзамени-ДПА – просто отримають в атестат бали, які їм виставлять на основі попередніх оцінок. Ті випускники, які не збираються вступати в українські виші, на цьому закінчують історію з атестаціями. Якщо ж наступного року вони захочуть вступати до вишу, їм потрібно буде пройти ЗНО. Учні, які збираються обмежитися оцінками ДПА і не складати потім ЗНО, мають до 25 червня прийти в школу і написати відповідну заяву – її розгляне педагогічна рада.

«Це великий плюс, бо це та оцінка, яку дитина отримала не за кілька годин написання тесту – під час хвилювання, у стресовому стані, а це комплексна оцінка компетентності дитини впродовж тривалого часу. На мою думку, така форма дає більше шансів дитині отримати вищий бал», – прокоментувала «Главкому» Наталія Кідалова, найкраща учителька 2019 року за версією премії Global Teacher Prize Ukraine.

Ті ж учні, які планують продовжувати освіту, мають окремо писати тести ЗНО, а для цього треба з’явитися у пункт тестування у визначений час.

Раніше народний депутат, голова комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак зауважив, що 25-35% випускників не планують подавати документи до вишів. Тобто, кількість дітей, які не складатимуть ЗНО, скоротиться на третину.

Питання, які залишаються

Народна депутатка від партії «Голос» Наталія Піпа вважає, що у школах можуть виникнути додаткові проблеми і непорозуміння. «Цей рік взагалі проблемний. Багато шкіл не справилися з дистанційною освітою, і знання учнів набагато гірші, ніж могли б бути, якби не коронавірусний карантин», – скаржиться Піпа.

Основна сесія ЗНО в Україні має бути проведена з 25 червня до 17 липня. Так, згідно з оприлюдненим графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня – з української мови та літератури, 2 липня – з фізики, 6 липня – з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня – з англійської мови, 9 липня – з історії України, 13 липня – з біології, 15 липня – з географії та 17 липня – з хімії.

Для проведення основної сесії ЗНО Український та регіональні центри оцінювання якості освіти створили 82890 аудиторій у 5188 пунктах тестування і вже надрукували 1166280 зошитів сертифікаційних робіт за вибраними учасниками предметами.

Однак коронавірус може внести свої корективи. За словами голови уряду Дениса Шмигаля, показники, за яких буде переноситися ЗНО, наступні:

понад 60 активних хворих на 100 тис. населення в середньому по Україні;

понад 50% областей, де перевищені три загальнонаціональні показники – кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення;

більше ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях;

охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.

Відтак, випускники ще три дні перебуватимуть у стані невизначеності: лише 22 червня стане відомо, чи дозволить головний санітарний лікар Віктор Ляшко провести ЗНО 25 червня, чи доведеться чекати аж до серпня.

Наталія Сокирчук, «Главком»